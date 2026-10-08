La cuarta temporada de “Tokyo Revengers” (“Tōkyō manji ribenjāzu” en su idioma original) finalmente empezó, así que los fans disfrutaron del regreso de Takemichi Hanagaki, Manjiro Sano (Mikey), Ken Ryuguji (Draken) y otros personajes principales del anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Ken Wakui. Luego de explicarle una vez más a Mikey que era un viajero del tiempo, el protagonista se prepara para volver al futuro. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio de la última entrega? ¿Cuándo se estrenará?

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“Break up” (4x01) retoma los eventos posteriores al duro enfrentamiento contra la pandilla Tenjiku, recordando la muerte de Izana y el fallecimiento de Kisaki Tetta. Además, se enfoca en el funeral de Emma Sano, la hermana de Mikey, quien intenta mantener la compostura mientras se despide de ella.

Después de que Takemichi habla una vez más con Mikey sobre su habilidad para viajar en el tiempo y le explica todo lo que ha tenido que vivir y sufrir a lo largo de sus saltos temporales, Mikey decide disolver la Tokyo Manji Gang (Toman). En tanto, Takemichi se prepara para regresar a su línea temporal.

Takemichi Hanagaki le cuenta a Mikey todo sobre los viajes temporales en el primer episodio de la cuarta temporada del popular anime "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 2 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4

El segundo episodio de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se estrenará el viernes 9 de octubre de 2026. Cada semana se emite un nuevo capítulo a partir del 2 de octubre.

Aún no se ha confirmado el número exacto de episodios de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”, pero se estima que contará con 13 episodios.

¿CÓMO VER “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4 EPISODIO 2?

La cuarta y última temporada de “Tokyo Revengers” se transmite en Disney+ y Hulu, que se encargan de la emisión de los nuevos capítulos del anime a nivel internacional (excepto en China).

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de este anime solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

Países Horario Estados Unidos 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 9 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del viernes 9 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del viernes 9 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del viernes 9 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del viernes 9 de octubre España 5:00 p.m. del viernes 9 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Aunque aún no se ha compartido la sinopsis oficial del segundo episodio de la temporada final de “Tokyo Revengers”, el avance y las imágenes promocionales revelan que Takemichi visita a Naoto Tachibana para regresar a su línea temporal original en el año 2018.

Al volver al presente, Takemichi descubre que está en la boda de Pah-chin. Además, se reencuentra con sus antiguos amigos de la Tokyo Manji. No obstante, la felicidad se interrumpe cuando nota la ausencia de Mikey.

Chifuyu Matsuno se reencuentra con Ken Ryuguji (Draken) en la boda de Pah-chin en el segundo episodio de la cuarta temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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