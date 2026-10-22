Cada semana, los fans de “Tokyo Revengers” esperan con ansias un nuevo capítulo del anime de Disney+ y Hulu. Y es que la cuarta temporada de la serie, basada en el manga de Ken Wakui, avanza con el arco ‘War of the Three Titans’ (o la ‘Batalla de las Tres Deidades’). Y, en esta etapa, Takemichi enfrenta un mundo de pandillas más grande y más violento que el que conocía. Además, las teorías sobre el paradero de Mikey no paran. Así, si te gustaría conocer la fecha y hora de estreno del episodio 4 de esta entrega de la producción, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el capítulo llega a las pantallas bajo el título “Give me a hand” (en español: “Dame una mano”.

Aquí, Takemichi ve la cinta que Mikey escondió en la cápsula del tiempo, con un mensaje también para él.

Y, en esta, Mikey cuenta que, hace doce años, llevaba una tendencia oscura que Shinichiro, Emma y Baji ayudaban a contener.

Entonces, tras perderlos, cortó lazos con la pandilla Tokyo Manji y mantuvo lejos a sus compañeros.

Por lo tanto, al entender ese dolor, Takemichi decide contactarlo sin medir los riesgos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Tokyo Revengers” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este episodio se estrena el viernes 23 de octubre del 2026, respetando el calendario de lanzamiento semanal del anime.

Así, los fans siguen explorando la historia de la serie de acción y drama juvenil que incluye viajes en el tiempo y bandas de delincuentes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

En Japón, el show televisivo se emite a través de la señal de MBS, TBS y CBC.

Y, al igual que el resto de la temporada de “Tokyo Revengers”, se espera que este capítulo de la producción llegue al streaming de acuerdo con el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 23 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del viernes 23 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del viernes 23 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del viernes 23 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del viernes 23 de octubre España 7:00 p.m. del viernes 23 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

“Tokyo Revengers” forma parte del catálogo Disney+ a nivel internacional, fuera de China continental.

Por otro lado, en Estados Unidos, los espectadores tienen la oportunidad de ver el anime vía Hulu, con subtítulos y doblaje en inglés.

Por lo tanto, para disfrutar del cuarto episodio de la temporada 4 de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Es es el LINK OFICIAL de Hulu.

Haruchiyo Sanzu es un miembro clave de la organización criminal Bonten en el anime "Tokyo Revengers" (Foto: Kodansha)

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