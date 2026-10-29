Takemichi Hanagaki volvió a saltar en el tiempo y esta vez lleva en la cabeza una sola misión: evitar la caída de Mikey. Y es que la temporada 4 del anime “Tokyo Revengers” está en pleno desarrollo del arco ‘War of the Three Titans’ (en español: ‘la Guerra de las Tres Deidades’). Así, si te preguntas cuándo se estrena el episodio 5 de esta entrega de la producción, a qué hora llega a tu país y cómo verlo sin inconvenientes, a través de las plataformas Disney+ y Hulu, esta nota es para ti. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie adapta el manga de Ken Wakui y, al igual que el arranque de la temporada, este tramo de la serie mantiene un tono sombrío.

Además, la ficción tiene un cambio importante detrás de cámaras: Maki Kodaira toma la dirección que antes lideraba Koichi Hatsumi.

A continuación, mira el ending de “Tokyo Revengers 4”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este episodio del anime llega a las pantallas el viernes 30 de octubre del 2026, bajo el título “Turbulent Period” (o “Período turbulento”).

Cabe resaltar que el anterior capítulo comenzó con Takemichi viendo una cinta que dejó Mikey, con grabaciones de su infancia y una despedida en la que le pide que no lo busque.

Entonces, con pistas de Kazutora, Takemichi siguió el rastro hasta un boliche abandonado, donde Sanzu lo apuntó con un arma y Mikey apareció.

Este último le disparó, subió a la azotea y saltó, pero Takemichi alcanzó a sujetarlo y, tras una súplica de ayuda, regresó 10 años al pasado... de vuelta en su etapa escolar y con la pregunta abierta de cómo evitará la caída de Mikey.

Importante: el ritmo de lanzamiento del show televisivo es semanal, con estrenos cada viernes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

En Japón, el anime se transmite a través de los canales MBS, TBS y CBC.

Y, tal como ha ocurrido con los capítulos previos de la temporada 4 de “Tokyo Revengers”, se espera que el episodio 5 llegue al streaming de acuerdo con el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 30 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del viernes 30 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del viernes 30 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del viernes 30 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del viernes 30 de octubre España 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos) son los servicios exclusivos que cuentan con los derechos de la transmisión global de la cuarta entrega de “Tokyo Revengers”, fuera de China continental.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Es es el LINK OFICIAL de Hulu.

Recuerda: esta temporada del anime tiene 13 episodios en total, por lo que el calendario de emisión se extiende hasta diciembre del 2026.

Takeomi Akashi en la adaptación animada de la cuarta temporada de "Tokyo Revengers", la cual abarca el arco de 'la Guerra de las Tres Deidades' (Foto: Kodansha)

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