Tal como se ve en la temporada 4 de “Tokyo Revengers”, titulada ‘War of the Three Titans Arc’ (en español: ‘El arco de la Guerra de los Tres Titanes’), Takemichi ya está de vuelta en el pasado. Y es que su nuevo salto temporal lo coloca en una etapa escolar, con rostros conocidos y una ciudad que cambió por completo. Así, ¿te gustaría saber cuándo llega el episodio 6 de la cuarta entrega del anime a Disney+ y Hulu, y desde qué hora se podrá ver? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, en el capítulo 04x05 de la serie, titulado “Época de caos”, Takemichi viaja diez años al pasado y despierta en el 2008. Allí se reencuentra con Chifuyu y descubre que Mikey disolvió Toman dos años atrás.

Desde ese momento, Tokio se reparte entre tres bandas: Kanto Manji, liderada por Mikey en Shibuya; Rokuhara Tandai, con South Terano en Minato; y Brahman, con Senju Kawaragi en Shinjuku. Es decir, se encuentra en la Era de las Tres Deidades.

Asimismo, Takemichi se disculpa con Hina por haber desaparecido el día de su boda y le explica la situación.

Mientras tanto, Draken, ya retirado, rechaza unirse a South y recibe una paliza, y Takeomi Akashi, segundo al mando de Brahman, también aparece en escena.

Ahora, en el capítulo 6 de la cuarta entrega del anime, se espera que la tensión entre las tres facciones escale. Además, la búsqueda de Mikey sigue abierta, ya que Draken tampoco lo ve desde hace años.

Antes de continuar, mira el opening de “Tokyo Revengers” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este capítulo del show televisivo llega a las pantallas el viernes 6 de noviembre de 2026, bajo el título “Shows Her Color” (o “Muestra sus verdaderas intenciones”).

Cabe resaltar que el ritmo de lanzamiento de la ficción es semanal, con estrenos nuevos cada viernes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

En Japón, la serie se emite a través de los canales MBS, TBS y CBC.

Y, siguiendo el patrón de los episodios anteriores de la temporada 4 de “Tokyo Revengers”, se espera que el capítulo 6 esté disponible en el streaming según estos horarios por países:

Países Horario Estados Unidos 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 6 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 12:00 p.m. del viernes 6 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 1:00 p.m. del viernes 6 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 2:00 p.m. del viernes 6 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 3:00 p.m. del viernes 6 de noviembre España 7:00 p.m. del viernes 6 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

La serie se transmite en todo el mundo, excepto en China, por Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 6 de esta entrega del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

En el anime "Tokyo Revengers", Senju Kawaragi es considerada una de las "Tres Deidades" de Kanto (Foto: Liden Films)

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