En esta escena del episodio 6 de la cuarta temporada del anime "Tokyo Revengers", Takemichi cruza caminos con la organización Brahman y su líder, Senju Kawaragi (Foto: Liden Films)
En esta escena del episodio 6 de la cuarta temporada del anime "Tokyo Revengers", Takemichi cruza caminos con la organización Brahman y su líder, Senju Kawaragi (Foto: Liden Films)
Carla Ocaña
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Tal como se ve en la temporada 4 de , titulada ‘War of the Three Titans Arc’ (en español: ‘El arco de la Guerra de los Tres Titanes’), Takemichi ya está de vuelta en el pasado. Y es que su nuevo salto temporal lo coloca en una etapa escolar, con rostros conocidos y una ciudad que cambió por completo. Así, ¿te gustaría saber cuándo llega el episodio 6 de la cuarta entrega del a , y desde qué hora se podrá ver? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, en el capítulo 04x05 de la serie, titulado , Takemichi viaja diez años al pasado y despierta en el 2008. Allí se reencuentra con Chifuyu y descubre que Mikey disolvió Toman dos años atrás.

Desde ese momento, Tokio se reparte entre tres bandas: Kanto Manji, liderada por Mikey en Shibuya; Rokuhara Tandai, con South Terano en Minato; y Brahman, con Senju Kawaragi en Shinjuku. Es decir, se encuentra en la Era de las Tres Deidades.

Asimismo, Takemichi se disculpa con Hina por haber desaparecido el día de su boda y le explica la situación.

Mientras tanto, Draken, ya retirado, rechaza unirse a South y recibe una paliza, y Takeomi Akashi, segundo al mando de Brahman, también aparece en escena.

Ahora, en el capítulo 6 de la cuarta entrega del anime, se espera que la tensión entre las tres facciones escale. Además, la búsqueda de Mikey sigue abierta, ya que Draken tampoco lo ve desde hace años.

Antes de continuar, mira el opening de “Tokyo Revengers” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este capítulo del show televisivo llega a las pantallas el viernes 6 de noviembre de 2026, bajo el título “Shows Her Color” (o “Muestra sus verdaderas intenciones”).

Cabe resaltar que el ritmo de lanzamiento de la ficción es semanal, con estrenos nuevos cada viernes.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

En Japón, la serie se emite a través de los canales MBS, TBS y CBC.

Y, siguiendo el patrón de los episodios anteriores de la temporada 4 de “Tokyo Revengers”, se espera que el capítulo 6 esté disponible en el streaming según estos horarios por países:

PaísesHorario
Estados Unidos10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 6 de noviembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica12:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador1:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico2:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil3:00 p.m. del viernes 6 de noviembre
España7:00 p.m. del viernes 6 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

La serie se transmite en todo el mundo, excepto en China, por Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 6 de esta entrega del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

En el anime "Tokyo Revengers", Senju Kawaragi es considerada una de las "Tres Deidades" de Kanto (Foto: Liden Films)
En el anime "Tokyo Revengers", Senju Kawaragi es considerada una de las "Tres Deidades" de Kanto (Foto: Liden Films)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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