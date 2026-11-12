En este episodio del anime "Tokyo Revengers", una nueva habilidad de premonición despierta en Takemichi mientras se acerca el conflicto entre las pandillas Kanto Manji y Rokuhara Tandai (Foto: Liden Films)
En este episodio del anime "Tokyo Revengers", una nueva habilidad de premonición despierta en Takemichi mientras se acerca el conflicto entre las pandillas Kanto Manji y Rokuhara Tandai (Foto: Liden Films)
Carla Ocaña
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reúne a sus fans cada semana con un nuevo episodio del arco ‘The Battle of Three Deities’ (en inglés: ‘War of the Three Titans Arc’), el tramo del anime de y Hulu en el que las pandillas de Tokio se disputan el poder. Y, aquí, Takemichi continúa en su carrera contra el tiempo para rescatar a Mikey, pero una peculiar visión nos dejó con muchas preguntas. Por eso, si quieres saber cuándo llega el episodio 7 de la cuarta temporada de la , a qué hora y cómo verlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, en el capítulo 04x07 de la ficción, titulado “Ella se revela”, Takemichi decide unirse a Brahman con un solo objetivo: salvar a Mikey.

Y, al día siguiente, conoce a Senju fuera de la pandilla, en una salida de compras, y descubre que es hermana de Akashi y de Sanzu.

Por si fuera poco, tiene una visión aterradora: la joven ensangrentada bajo la lluvia.

Entonces, en el nuevo episodio, se espera que Takemichi desarrolle la habilidad de la premonición, la cual le confirma que Senju está en peligro y convierte su salvación en una prioridad.

En ese sentido, nuestro protagonista pasa de intentar modificar el pasado a intentar esquivar el desastre en tiempo real, antes de que la guerra entre pandillas estalle por completo.

A continuación, mira el tráiler de “Tokyo Revengers” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este capítulo llega a las pantallas el viernes 13 de noviembre del 2026, bajo el título “Un presentimiento ominoso” (o “A Sense of Foreboding”).

Así, la producción respeta el calendario de lanzamiento semanal que la ha caracterizado desde siempre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

El anime se emite en Japón a través de las cadenas MBS, TBS y AT-X.

Por otro lado, en el streaming a nivel internacional, el lanzamiento del episodio 7 de la cuarta temporada “Tokyo Revengers” sigue este horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del viernes 13 de noviembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica11:00 a.m. del viernes 13 de noviembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador12:00 p.m. del viernes 13 de noviembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico1:00 p.m. del viernes 13 de noviembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil2:00 p.m. del viernes 13 de noviembre
España6:00 p.m. del viernes 13 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

“Tokyo Revengers” se transmite en Disney+ para gran parte del mundo y en Hulu para Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Importante: esta temporada del show televisivo se compone de 13 episodios en total.

Ken Ryuguji, conocido como Draken, en una escena del episodio 7 de la cuarta temporada del anime "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)
Ken Ryuguji, conocido como Draken, en una escena del episodio 7 de la cuarta temporada del anime "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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