La cuarta temporada del anime de viajes en el tiempo y pandillas juveniles “Tokyo Revengers”, conocida con el subtítulo ‘War of the Three Titans Arc’ (en español: ‘La Guerra de los Tres Titanes’), atraviesa un tramo en el que cada capítulo deja a los fans con el corazón en la mano. Así, si quieres saber cuándo llega el episodio 8 de esta entrega de la adaptación del manga de Ken Wakui, a qué hora puedes verlo y cómo disfrutarlo sin problemas a través de Disney+ y Hulu, esta nota es para ti. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que, en el capítulo 04x07 de la producción, Takemichi se unió oficialmente a Brahman, y su líder, Senju Kawaragi, anunció la guerra de los Tres Titanes contra Manji Gang de Mikey y Rokuhara Tandai de South Terano.

Y, eventualmente, nuestro protagonista se da cuenta de que experimenta visiones de futuro al tocar objetos o personas.

Sea como sea, el cierre llegó con una emboscada de atacantes de Rokuhara Tandai. Aquí, Draken intervino, recibió las balas dirigidas a Takemichi y Senju, y cayó con heridas fatales.

Entonces, se espera que ahora podamos ver las consecuencias inmediatas del tiroteo, con la tensión en aumento y la determinación de Takemichi puesta a prueba.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Tokyo Revengers” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este episodio del anime se estrena el viernes 20 de noviembre del 2026, bajo el título “Give Back” (en español: “Devolver”).

Así, la producción mantiene el ritmo de lanzamientos semanales que la ha caracterizado desde sus inicios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

La cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se transmite en Japón a través de MBS, TBS y AT-X.

Por otro lado, en el streaming, el capítulo 8 de la cuarta temporada de la ficción llega de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del viernes 20 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del viernes 20 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del viernes 20 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del viernes 20 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del viernes 20 de noviembre España 6:00 p.m. del viernes 20 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

“Tokyo Revengers” es un título que forma parte del catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar del episodio sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es su LINK OFICIAL en Disney+.

en Disney+. Este es su LINK OFICIAL en Hulu.

Importante: la cuarta temporada de la producción se compone de 13 capítulos en total.

Takemichi Hanagaki llorando bajo la lluvia en una escena del episodio 8 de la temporada 4 del anime "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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