Takemichi Hanagaki sigue corriendo contra el tiempo y, en esta temporada, “Tokyo Revengers” ha subido la tensión a un nivel que tiene a los fans pegados a la pantalla cada semana. Y es que si bien el anime nos tiene acostumbrados a saltos temporales, pandillas rivales y despedidas muy dolorosas, todo eso llega a su tramo más intenso en su cuarta entrega, centrada en la guerra entre los Tres Titanes. Así, si te gustaría saber cuándo llega el episodio 9 de esta tanda de capítulos de la serie y a qué hora se puede ver en Disney+ y Hulu, esta nota es para ti.

Vale precisar que el episodio 04x08 de la ficción, titulado “Give Back” (en español: “Devolver el golpe”), arrancó con las consecuencias de la emboscada en el parque de diversiones.

Resulta que Draken recibió disparos al proteger a Takemichi y a Senju, recordó sus días de escuela y murió pidiéndole a nuestro protagonista que no se culpe.

Mientras tanto, Senju carga con la culpa y South descubre que sus subordinados dispararon sin recibir esa orden. Y, al final, Mikey se entera de la noticia.

Entonces, se espera que ahora veamos a las tres facciones enfrentadas: el Rokuhara Tandai de South Terano, el Brahman de Senju Kawaragi y la Kanto Manji Gang de Mikey.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Tokyo Revengers” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Este capítulo del anime llega a las pantallas el viernes 27 de noviembre del 2026, bajo el título “Gangster”.

De esta manera, la serie continúa con el ritmo de publicación semanal que ha sido una constante desde su debut.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

La cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se emite en Japón a través de MBS, TBS y AT-X.

Por otro lado, en el streaming, el episodio 9 de esta entrega del show televisivo estará disponible de acuerdo con el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del viernes 27 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del viernes 27 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del viernes 27 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del viernes 27 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del viernes 27 de noviembre España 6:00 p.m. del viernes 27 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Gracias a un acuerdo entre The Walt Disney Company y Kodansha, la temporada 4 de “Tokyo Revengers” ve en Estados Unidos por Hulu, mientras que en Europa, Reino Unido, Canadá, Australia y Latinoamérica está disponible a través de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL en Hulu.

en Hulu. Este es el LINK OFICIAL en Disney+.

South Terano lidera a la pandilla Rokuhara Tandai durante el enfrentamiento en el parque de diversiones en la temporada 4 del anime "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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