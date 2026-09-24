La temporada de anime de otoño de 2026 no solo incluye nuevos animes como “Overgeared”, también esperados regresos como el de “Tokyo Revengers”, popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Ken Wakui. La nueva cuarta entrega retomará la historias justo tras los últimos eventos de la anterior temporada, que termina con la derrota de Tenjiku, la muerte de Tetta Kisaki (quien confirma que no puede viajar en el tiempo como el protagonista Takemichi Hanagaki) y el arresto de los miembros de la generación S62.

La cuarta y última temporada de la serie, que se centra en el viaje al pasado de Takemichi para salvar la vida de su exnovia Hinata Tachibana, lo que implica cambiar el destino de la peligrosa pandilla Tokyo Manji, adaptará la saga final de la obra de Ken Wakui, que incluye el Arco de Bonten, el Arco de las Tres Deidades / Guerra de los Tres Titanes, y el Arco de la Kanto Manji / Arco Final.

“Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc” cuenta con la dirección de Maki Kodaira, el guion de Koichi Hatsumi, el diseño de personajes de Airi Tsuyuki, Kae Takakura, Keiko Ota y Kenichi Onuki y la música de Hiroaki Tsutsumi. Además, “Ignite”, interpretado por JO1, es el nuevo opening, y “Trick Star” interpretado por go!go!vanillas es el tema de cierre.

Manjiro Sano, mejor conocido como Mikey, en su versión del futuro como el líder de la organización criminal Bonten, en la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

La cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026 en Disney+, que se encargará de la emisión de los nuevos episodios del anime a nivel internacional (excepto en China).

La nueva entrega también estará disponible en Hulu para los fanáticos que se encuentran en Estados Unidos.

Aunque la segunda y tercera temporada de “Tokyo Revengers” también está disponible en Disney+, para ver la primera debes recurrir a Crunchyroll. Por lo tanto, para ver este anime necesitas una suscripción a estas plataformas de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

Tras el incidente con Tenjiku, en la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”, Takemichi descubre que, aunque logró salvar a Hinata y a gran parte de sus amigos, Manjiro “Mikey” Sano ha tomado un camino oscuro: es el líder de la peligrosa organización criminal conocida como Bonten. Por lo tanto, la nueva misión del protagonista es salvar a su amigo.

La serie producida por Liden Films reveló la sinopsis de “Break up”, primer episodio de la última temporada. “El conflicto con Tenjiku terminó cuando Izana murió por la bala de Kisaki, y Kisaki fue atropellado por un camión y falleció. Takemichi le explicó una vez más a Mikey que era un viajero del tiempo y le relató cada uno de los eventos que había vivido”.

“Mikey se tomó en serio las palabras de Takemichi y declaró la disolución de la Banda Manji de Tokio. Así, la legendaria organización que había llegado a la cima de Japón llegó a su fin”. Pero eso solo es el comienzo de una nueva temporada.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

Takemichi Hanagaki: Yuki Shin.

Manjiro Sano (Mikey): Yuu Hayashi.

Ken Ryuguji (Draken): Masaya Fukunishi.

Chifuyu Matsuno: Sho Karino.

Takashi Mitsuya: Yoshitsugu Matsuoka.

Hinata Tachibana: Azumi Waki.

Naoto Tachibana: Ryota Osaka.

Senju Kawaragi: Mariya Ise.

South Terano: Hiroki Yasumoto.

Takeomi Akashi: Naoyuki Shimozuru.

Wakasa Imaushi (“Waka”): Shinnosuke Tachibana.

Keizo Arashi (“Benkei”): Takanori Hoshino.

Ken Ryuguji, conocido por su apodo Draken, quien es el colíder y uno de los fundadores originales de la Tokyo Manji en el tráiler de la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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