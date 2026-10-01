Después de los eventos de la tercera entrega de “Tokyo Revengers” (“Tōkyō manji ribenjāzu” en su idioma original), que terminó con la derrota de Tenjiku, la muerte de Tetta Kisaki y la disolución oficial de la Tokyo Manji (Toman), el popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Ken Wakui regresa con una cuarta temporada que aunque muestra un futuro mejor para Takemichi Hanagaki, también confirma que los oscuros impulsos de Mikey aún no se ha resuelto por completo. Entonces, ¿qué sucederá en los nuevos capítulos? ¿Cuándo se estrenarán?

La cuarta entrega, titulada oficialmente “Tokyo Revengers: War of the Three Titans” ( o Santen Sensō-hen / Arco de las Tres Deidades), y centra en el nuevo viaje temporal del protagonista para salvar a Mikey, quien se ha convertido en el líder de Bonten, la organización criminal más peligrosa de Japón.

Por lo tanto, Takemichi cae en medio de una brutal guerra territorial en Tokio controlada por tres enormes pandillas rivales: Kanto Manji Gang (liderada por Mikey), Brahman (liderada por Senju Kawaragi), y Rokuhara Tandai (liderada por South Terano).

Hinata Tachibana y Takemichi Hanagaki en una escena del tráiler de la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers", que se estrena en octubre de 2026 (Foto: Liden Films)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

El primer episodio de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026 en Disney+, que se encargará de la emisión de los nuevos capítulos del anime a nivel internacional (excepto en China).

La última entrega también estará disponible en Hulu para los fanáticos que se encuentran en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo en ambas plataformas de streaming.

Por lo tanto, para ver el final de esta historia solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

Aún no se ha confirmado el número exacto de episodios de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”, pero se estima que contará con 13 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

Episodio 1: 2 de octubre de 2026

Episodio 2: 9 de octubre de 2026

Episodio 3: 16 de octubre de 2026

Episodio 4: 23 de octubre de 2026

Episodio 5: 30 de octubre de 2026

Episodio 6: 6 de noviembre de 2026

Episodio 7: 13 de noviembre de 2026

Episodio 8: 20 de noviembre de 2026

Episodio 9: 27 de noviembre de 2026

Episodio 10: 4 de diciembre de 2026

Episodio 11: 11 de diciembre de 2026

Episodio 12: 18 de diciembre de 2026

Episodio 13: 25 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 5:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

La cuarta y última temporada de “Tokyo Revengers” adaptará la saga final de la obra de Ken Wakui, que incluye el Arco de Bonten, el Arco de las Tres Deidades / Guerra de los Tres Titanes, y el Arco de la Kanto Manji / Arco Final.

De acuerdo con la sinopsis de “Break up”, primer episodio de la temporada final, “el conflicto con Tenjiku terminó cuando Izana murió por la bala de Kisaki, y Kisaki fue atropellado por un camión y falleció. Takemichi le explicó una vez más a Mikey que era un viajero del tiempo y le relató cada uno de los eventos que había vivido. Mikey se tomó en serio las palabras de Takemichi y declaró la disolución de la Banda Manji de Tokio. Así, la legendaria organización que había llegado a la cima de Japón llegó a su fin”. Pero eso solo marca el inicio de otra aventura.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

Takemichi Hanagaki: Yuki Shin.

Manjiro Sano (Mikey): Yuu Hayashi.

Ken Ryuguji (Draken): Masaya Fukunishi.

Chifuyu Matsuno: Sho Karino.

Takashi Mitsuya: Yoshitsugu Matsuoka.

Hinata Tachibana: Azumi Waki.

Naoto Tachibana: Ryota Osaka.

Senju Kawaragi: Mariya Ise.

South Terano: Hiroki Yasumoto.

Takeomi Akashi: Naoyuki Shimozuru.

Wakasa Imaushi (“Waka”): Shinnosuke Tachibana.

Keizo Arashi (“Benkei”): Takanori Hoshino.

Manjiro Sano, mejor conocido como Mikey, en su versión del futuro como el líder de la organización criminal Bonten, en la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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