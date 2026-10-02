La tercera entrega de “Tokyo Revengers” (“Tōkyō manji ribenjāzu” en su idioma original) terminó con el brutal enfrentamiento entre la Tokyo Manji (Toman) y la pandilla Tenjiku. Durante la pelea, Kisaki Tetta reveló sus motivaciones e intentó escapar, pero fue atropellado por un camión. Aunque el futuro mejoró, Takemichi se quedó con una sensación de inquietud y miedo sobre el futuro de Mikey. Precisamente, ese es el punto de partida de la tan esperada cuarta temporada del popular y aclamado anime shonen.

En los nuevos episodios de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Ken Wakui, se confirma que la vida de Mikey ha tomado un rumbo oscuro y siniestro después de que se convirtió en el líder de Bonten, la organización criminal más peligrosa y despiadada de Japón. Por lo tanto, Takemichi buscará la manera de salvar a su amigo.

Sin duda, eso implica otro salto temporal, que podría poner en riesgo el futuro donde Hinata sigue con vida y la felicidad Takemichi. Entonces, ¿en qué arco del material original se basa la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”?

Mikey se ha vuelto el líder de Bonten, la organización criminal más peligrosa de Japón, en la cuarta temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA ADAPTA LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

La cuarta temporada de “Tokyo Revengers” es la última de la serie anime, por lo tanto, adapta la parte final de la historia de Takemichi Hanagaki. Principalmente, War of the Three Titans Arc (Santen Sensō-hen / Arco de las Tres Deidades), que se centra en el nuevo viaje temporal del protagonista para salvar a Manjiro Sano (Mikey).

Entonces, la nueva entrega adapta desde el capítulo 186 en adelante del manga de Ken Wakui. Lo que incluye el arco de Bonten, Arco de las Tres Deidades / Guerra de los Tres Titanes, y Arco de Kanto Manji.

Arco de Bonten (Capítulos 185 al 206)

En estos capítulos de “Tokyo Revengers”, Takemichi viaja a un futuro pacífico y feliz, pero descubre que Mikey se ha convertido en el líder de una despiadada organización criminal llamada Bonten. Así que, decide hacer algo al respecto.

Arco de las Tres Deidades / Guerra de los Tres Titanes (Capítulos 207 al 235)

Para cambiar el futuro de Mikey, Takemichi regresa una última vez al pasado (el año 2008) y queda atrapado en una sangrienta disputa por el control de Tokio entre tres grandes facciones: Kanto Manji Gang (liderada por Mikey), Brahman (liderada por Senju Kawaragi), y Rokuhara Tandai (liderada por South Terano).

Arco de Kanto Manji (Capítulos 236 al 278)

En el arco final de “Tokyo Revengers”, Takemichi reúne y reconstruye la Tokyo Manji Gang para iniciar la batalla definitiva cara a cara contra Mikey y rescatarlo de la oscuridad.

Hinata Tachibana y Takemichi Hanagaki en una escena del tráiler de la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers", que se estrena en octubre de 2026 (Foto: Liden Films)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

El primer episodio de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se estrena el viernes 2 de octubre de 2026 en Disney+, que se encargará de la emisión de los nuevos capítulos del anime a nivel internacional (excepto en China).

La última entrega también estará disponible en Hulu para los fanáticos que se encuentran en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo en ambas plataformas de streaming.

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