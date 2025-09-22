“Spider-Man: Brand New Day” ha generado un gran entusiasmo en los fans del UCM. La idea de ver nuevamente a Tom Holland colgándose de edificios, ahora en un contexto más maduro y con una narrativa renovada, ha capturado la atención de millones. Y es que no es para menos: el regreso del actor británico como Peter Parker se está dando en una producción con sello de Marvel Studios y Sony Pictures, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton. Sin embargo, no todo son cosas positivas.

En medio de esa euforia por la película que se estrenará el 31 de julio de 2026, nos encontramos con una noticia que dejó a más de uno preocupado: Tom Holland fue hospitalizado de emergencia durante el rodaje. Y aunque las primeras versiones eran algo confusas, ya sabemos exactamente qué pasó de acuerdo con los medios de comunicación que han estado más cerca a lo ocurrido.

Tom Holland es el actor que, actualmente, interpreta a Peter Parker (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ LE PASÓ A TOM HOLLAND DURANTE EL RODAJE?

Según confirmaron diversos portales de noticias, el accidente ocurrió el viernes 19 de septiembre, mientras el equipo filmaba en un set ubicado en Glasgow, Escocia. Todo indica que una escena de riesgo salió mal, provocando que Holland sufriera una conmoción cerebral leve. La lesión, aunque no fue grave, fue lo suficientemente seria como para enviarlo directamente al hospital y detener el rodaje temporalmente.

Fuentes cercanas a la producción aseguraron que el actor fue atendido de inmediato y que se decidió darle un descanso por precaución. La buena noticia es que se espera que pueda volver al set en pocos días, una vez esté completamente recuperado.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

Aunque no se han revelado todos los detalles técnicos, medios como The Sun y The Daily Mail informaron que el incidente ocurrió mientras Holland realizaba una escena de acción sin doble de riesgo. Esto sucedió durante una grabación en Leavesden Studios, a unos 30 kilómetros de Londres, lugar que ya ha sido utilizado en múltiples producciones de alto nivel.

El propio padre de Tom, Dominic Holland, habló brevemente sobre lo que había pasado en un evento benéfico, diciendo que su hijo estará “fuera de rodaje por un tiempo”. Eso sí, se entiende que se trata solo de unos días para garantizar su salud.

EL RODAJE SE DETUVO TEMPORALMENTE

Como medida de seguridad, la producción detuvo el rodaje durante el fin de semana. Según información de The Hollywood Reporter, no hubo más heridos y se programó una reunión urgente de producción para reorganizar el calendario de grabaciones.

Esta pausa no afectará de forma significativa el cronograma, ya que todavía queda bastante tiempo hasta el estreno. La fecha de lanzamiento para “Brand New Day” sigue firme: julio de 2026.

La película “Spider-Man: Brand New Day” llegará a cines a finales de junio de 2026 (Foto: Marvel Studios)

TOM HOLLAND SE MOSTRÓ EN PÚBLICO

Algo que puede aligerar los rumores es que, apenas un día después del accidente, Tom apareció en público junto a su prometida y coprotagonista Zendaya. Ambos participaron en un evento benéfico organizado por The Brothers Trust, la fundación familiar de los Holland, que tuvo lugar en Christie’s Auction House, en la capital inglesa. Esto nos daría una señal clara de que el actor está bien y que el golpe no tuvo mayores complicaciones.

El evento recaudó fondos para la organización Java Joy, que trabaja por la inclusión laboral de personas con discapacidades, un gesto muy de su estilo, porque si algo ha demostrado Tom a lo largo de su carrera, es que siempre encuentra espacio para causas sociales.

