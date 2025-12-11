Después de haber visto a Lara enfrentando los traumas de su pasado, que la llevan a emprender una peligrosa misión para descifrar un antiguo misterio en la entrega uno, esta valiente aventurera regresó para la segunda temporada de la serie animada “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft”. En los siguientes párrafos, averigua de qué se trata y cuándo se estrena.
Vale precisar que la primera edición se estrenó en octubre de 2024; por tanto, la producción animada retorna un año y dos meses después. Aunque la noticia de su renovación emocionó a sus fanáticos, pronto se desilusionaron cuando se enteraron de que esta entrega será la última.
SINOPSIS DE “TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT”
De acuerdo con la sinopsis oficial de “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft”: “Cuando la aventurera Lara Croft descubre un rastro de máscaras africanas de orishas robadas, une fuerzas con su mejor amiga Sam para recuperar los preciados artefactos”.
Es así como ambas iniciarán su misión alrededor del mundo, mientras profundiza en los secretos ocultos de la historia de los orishas.
“Esquivará las maquinaciones de una peligrosa y enigmática multimillonaria que quiere las máscaras para ella, mientras descubre que estas reliquias contienen oscuros misterios. Secretos y un poder que desafía la lógica. Un poder que, de hecho, podría ser divino”, se lee.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT” – TEMPORADA 2?
La segunda temporada de “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” se estrena este 11 de diciembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutar de esta serie animada cargada de mucha acción debes contar con una suscripción activa al gigante de streaming.
MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT”
Lara y su amiga viajarán por el mundo para recuperar unas antiguas máscaras con poderes misteriosos. A ellas se unirá un personaje más que conocerán en pleno camino. El tráiler está lleno de acción, incluso vemos una pelea con un tiburón.
DATOS IMPORTANTES QUE DEBES CONOCER
- “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft” se ambienta después de los eventos de Shadow of the Tomb Raider; es decir, estará ubicada en la misma línea que la trilogía Survivor de Crystal Dynamics.
- Hayley Atwell nuevamente dará voz a Lara Croft. Asimismo, Karen Fukuhara volverá como actriz de voz de Sam Nishimura.
- La segunda temporada será la última de la serie animada.
