Tras una ruptura amorosa, Jessica (Megan Stalter) decide mudarse de Nueva York a Londres para empezar una nueva vida, pero las cosas no son como las imaginó en “Too much”, también conocida como “Demasiado” y “Sin medida”. Además no puede escapar del pasado que la atormenta y se enamora de un músico indie que es todo menos el clásico héroe romántico. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie de Netflix creada por Lena Dunham y Luis Felber?

La comedia romántica protagonizada por Megan Stalter y Will Sharpe tiene diez episodios que se grabaron en febrero de 2024 en Beaconsfield, Buckinghamshire, Brooklyn, Nueva York y Londres. Su estreno está previsto para el 10 de julio de 2025.

Emily Ratajkowski, Richard E. Grant, Adwoa Aboah, Adèle Exarchopoulos, Prasanna Puwanarajah, Rita Wilson, Andrew Rannells, Daisy Bevan, Dean-Charles Chapman, Janicza Bravo, Kaori Momoi, Leo Reich, Michael Zegen, Rhea Perlman, Stephen Fry, Andrew Scott, Lena Dunham y Naomi Watts completan el reparto de “Too much”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TOO MUCH”

1. Megan Stalter como Jessica

Megan Stalter, que participó en “Hacks”, “Queer as Folk”, “The Great North” y “RuPaul’s Drag Race”, da vida a Jessica, quien acepta un traslado laboral a Londres en busca de un nuevo comienzo luego del final de su relación amorosa de siete años con Zev. En esa ciudad conoce a Felix, por quien siente una gran atracción.

Megan Stalter interpreta a Jessica, quien decide mudarse a Londres para empezar una vida nueva en "Too much" (Foto: Netflix)

2. Will Sharpe como Felix

Will Sharpe, que fue parte de “Flowers”, “Defending the Guilty”, “Giri/Haji”, “Landscapers” y “The White Lotus”, asume el rol de Felix, un músico que ha tomado decisiones cuestionables a lo largo de su vida. “Ahora está sobrio, buscando un equilibrio entre la vida y el arte, e intentando comprender cómo todos crecieron sin él.”, se lee en la descripción de Netflix.

Will Sharpe da vida a Felix, un músico indie, en la comedia romántica "Too much" (Foto: Netflix)

3. Michael Zegen como Zev

Michael Zegen, que anteriormente apareció en “Rescue Me”, “Boardwalk Empire”, “The Good Wife”, “The Walking Dead”, “The Marvelous Mrs. Maisel” y “The Penguin”, interpreta a Zev, el exnovio de Jessica, a quien dejó por una influencer llamada Wendy Jones.

Michael Zegen interpreta a Zev y Megan Stalter interpreta a Jessica en la comedia romántica "Too much" (Foto: Netflix)

4. Emily Ratajkowski como Wendy Jones

Emily Ratajkowski, que fue parte de “We Are Your Friends” y “Gone Girl, Entourage”, asume el papel de Wendy Jones en “Too much”. Se trata de una influencer que ahora es novia de Zev y a quien Jessica sigue desde otra cuenta de Instagram.

Emily Ratajkowski da vida a la influencer Wendy Jones en la comedia romántica "Too much" (Foto: Netflix)

5. Rita Wilson como Lois

Rita Wilson, que apareció en “Volunteers”, “Sleepless in Seattle”, “Now and Then”, “That Thing You Do!”, “Jingle All the Way”, “The Story of Us”, “Runaway Bride”, “The Good Wife and Girls” y “My Big Fat Greek Wedding”, interpreta a Lois, la madre de Jess. “Lois cree que Felix puede ser demasiado atractivo para confiar en él.”

Rita Wilson asume el rol de Lois, la madre de Jessica, en la comedia romántica "Too much" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Too much”:

Richard E. Grant como Jonno

Adwoa Aboah como Linnea

Adèle Exarchopoulos como Polly

Prasanna Puwanarajah como Auggie

Andrew Rannells como Jameson

Daisy Bevan como Josie

Dean-Charles Chapman como Gaz

Janicza Bravo como Kim

Kaori Momoi como Aiko

Leo Reich como Boss

Rhea Perlman como Dottie

Stephen Fry como Simon

Andrew Scott

Lena Dunham como Nora

Naomi Watts como Ann

Mia como Astrid

¿DE QUÉ TRATA “TOO MUCH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Too much”, “Jessica (Megan Stalter) es una treintañera neoyorquina adicta al trabajo y recién salida de una relación que creía que iba a durar para siempre. Poco a poco se va distanciando de sus seres queridos, y Nueva York le recuerda su mala conducta a cada paso. Así que solo se le ocurre una solución: irse a trabajar a Londres, donde ha decidido llevar una vida solitaria al estilo de las hermanas Brontë.

Allí conoce a Felix (Will Sharpe), que es todo un peligro andante. Sin embargo, es consciente de que entre ellos hay una atracción insólita que no puede ignorar, aunque no le dé más que problemas. Y ahora ambos se preguntan: ¿británicos y estadounidenses hablan el mismo idioma?”

¿CÓMO VER “TOO MUCH”?

“Too much” se estrenará el jueves 10 de julio de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

