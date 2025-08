Aunque muchos fans de “Top Chef VIP” han fantaseado con la idea de ver a Frederik Oldenburg intercambiando la elegancia de los deportes por el delantal de cocina, lo cierto es que ese sueño probablemente nunca se hará realidad. ¿La razón? Un pequeño gran detalle: su novia, Carmen Villalobos, es la conductora estrella del reality y eso implicaría un claro conflicto de intereses.

Desde la primera temporada, Carmen se ha convertido en el alma de “Top Chef VIP”. Su carisma, entrega y pasión por el formato la han hecho indispensable en cada episodio. “Amo ser la presentadora desde la temporada número 1”, confesó. Y su emoción no ha disminuido, ni siquiera ahora que la cuarta temporada ya lleva varias semanas al aire.

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla (Foto: cvillaloboss)

INCLUIR A FREDERIK OLDENBURG LA PONDRÍA EN UNA SITUACIÓN INCÓMODA

Por eso, incluir a Frederik entre los participantes no solo rompería con la dinámica imparcial que exige un concurso de este nivel, sino que pondría a Carmen en una posición incómoda. Como ella misma dijo con una sonrisa nerviosa: “Yo no sé, eso tocaría preguntárselo a él… pero creo que no se podría, habría conflicto de intereses”. Y tiene toda la razón.

Más allá del conflicto, hay una línea profesional que ambos han sabido respetar. Carmen ha dejado claro que su rol como conductora implica una postura objetiva y neutral frente a cada uno de los concursantes. Justamente por eso, cuando le preguntan qué celebridades le gustaría ver en la competencia, se limita a reír y responde con diplomacia: “Yo tengo que ser superobjetiva. Aunque los tenga, no los puedo decir”.

Y es que, si bien su relación con Frederik es sólida, madura y pública, ambos han mantenido una línea clara entre lo personal y lo profesional. “Es una relación con dos personas que se complementan, que se escuchan, que valoran el trabajo del otro”, explica Carmen con orgullo. Su amor ha crecido lejos del foco del set, y así parece que quieren mantenerlo.

Frederik Oldenburg es un periodista deportivo y presentador de televisión venezolano (Foto: fredefutbol)

¿QUIÉN DIJO QUE HACE FALTA COCINAR PARA DESTACAR?

Frederik ha brillado en su propio terreno, como periodista deportivo y presentador. Aunque no sepamos si se le quema el arroz o si sabe preparar una buena pasta, su talento se cocina en otro canal. Y eso está más que bien.

Así que, por ahora, los fanáticos tendrán que conformarse con ver a Carmen brillando como anfitriona y dejando que otros famosos se enfrenten al reloj, los cuchillos y el estrés de la cocina. Porque cuando se trata de “Top Chef VIP”, el sabor lo ponen los concursantes, y la objetividad la pone Carmen.

Cabe mencionar que “Top Chef VIP” se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m., hora del Este, por Telemundo. Y aunque Frederik no esté en la cocina, el amor sí que está presente, detrás de cámaras.

