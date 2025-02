Un grupo de madres lucha durante años para obtener justicia para las docenas de bebés de Corby que nacen con defectos físicos debido a la mala gestión de los materiales de desechos tóxicos en “Toxic Town” (“Ciudad tóxica” en español), serie británica de Netflix basada en la historia real de los envenenamientos de Corby que comenzaron en la década de 1980. ¿Quiénes conforman el elenco de la ficción escrita por Jack Thorne? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Se trata de una batalla de David contra Goliat por la justicia y Throne admite a Tudum que “cuanto más lo analizas, más complicado se vuelve todo. He hecho dramas legales antes, pero en este… ver la verdad real y el camino que tuvieron que recorrer para demostrarlo, me pareció muy sorprendente e impactante”.

Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood, Robert Carlyle, Rory Kinnear, Brendan Coyle, Claudia Jessie, Joe Dempsie, Michael Socha, Toby Edén, Lauren Lyle y Matthew Durkan conforman el reparto principal de “Toxic Town”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva miniserie de Netflix?

“Realmente, era una compañía de ensueño. No podía creer que fuéramos capaces de conseguir a esta gente y que estuvieran dispuestos a formar parte de esta historia. Y vaya si lo hicieron”, señaló el creador.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TOXIC TOWN”

1. Jodie Whittaker como Susan McIntyre

Jodie Whittaker, que ha aparecido en “St Trinian’s”, “Good”, “St Trinian’s 2”, “Attack the Block”, “Bajo escucha”, “Marchlands”, “Broadchurch” y “Doctor Who”, asume el rol de Susan McIntyre, la madre que encabeza la lucha para obtener justicia para su hijo que ha sufrido las consecuencias de la gestión del consejo municipal de Corby.

Throne dijo a Netflix sobre la actuación de Whittaker que, “nunca la había visto hacer algo así, encontrar ese caos, esa verdad y esa valentía que tiene Susan”.

Jodie Whittaker interpreta a Susan McIntyre y Aimee Lou Wood interpreta a Tracey Taylor en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

2. Aimee Lou Wood como Tracey Taylor

Aimee Lou Wood, actriz británica conocida principalmente por su papel como Aimee Gibbs en la serie “Sex Education”, da vida a Tracey Taylor, una madre que da a luz a su primer bebé justo cuando Susan tiene a su segundo hijo. Ambos pequeños niños tienen defectos físicos.

“Y luego Aimee Lou [Wood], esa tranquilidad y esa tragedia. Cada una de ellas trajo algo nuevo que nunca antes les había visto hacer. Y cuando estás con un elenco que hace eso constantemente, es muy emocionante de ver y es muy hermoso”, explicó el creador.

3. Claudia Jessie como Maggie Mahon

Claudia Jessie, conocida por sus papeles como Annie Taylor en la serie “WPC 56”, Amelia Sedley en la serie “La feria de las vanidades”, Lucy en “Porters” y Eloise en la saga “Bridgerton”, interpreta a Maggie Mahon en “Ciudad tóxica”. Se trata de la tercera madre que busca justicia.

Claudia Jessie asume el rol de Maggie Mahon, otra de las madres que denuncia al consejo, en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

4. Robert Carlyle como Sam Hagen

Robert Carlyle, recordado por sus participaciones en las películas “Trainspotting”, “The Full Monty”, “Ravenous”, “The World Is Not Enough” y “Las cenizas de Ángela”, y por su papel de Rumplestiltskin / Mr. Gold en la serie “Once Upon a Time”, encarna a Sam Hagen, uno de los empleados del consejo que no está de acuerdo con la gestión.

Robert Carlyle interpreta a Sam Hagen, un miembro del consejo de Croby, en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

5. Brendan Coyle como Roy Thomas

Brendan Coyle, actor británico-irlandés que participó en series como “Silent Witness”, “Waking the Dead”, “Lark Rise to Candleford”, “Starlings”, “Downton Abbey” y “Spotless”, interpreta a Roy Thomas, el director del consejo de Corby.

Brendan Coyle da vida a Roy Thomas, director del consejo de Corby, en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Toxic Town”:

Rory Kinnear como Des Collins

Stephen McMillan

Lauren Lyle

Joe Dempsie

Michael Socha

Karla Crome

¿DE QUÉ TRATA “TOXIC TOWN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “basada en uno de los mayores escándalos medioambientales del Reino Unido, ‘Ciudad tóxica’ narra la historia de las personas que protagonizaron el caso de residuos tóxicos de Corby. La serie se centra en las madres que emprendieron una batalla sin precedentes en busca de justicia y narra los años de lucha mientras sale a la luz una verdad escalofriante”.

¿CÓMO VER “TOXIC TOWN”?

“Toxic Town” se estrenará el jueves 27 de febrero de 2025 en Netflix, por lo tanto para ver la nueva miniserie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.