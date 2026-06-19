¡Pixar está de vuelta en el centro de la conversación cinéfila! Y es que, después de varios años de espera, “Toy Story 5” llegó a la cartelera con la promesa de cerrar (o no) una de las sagas animadas más queridas del cine. Así, las preguntas que todos se hacen es si realmente vale la pena ver la película y qué tan bien se sostiene frente a sus antecesoras, sobre todo cuando muchos consideran que su trilogía original es intocable. Por eso, aquí te cuento que está diciendo la crítica sobre el largometraje.

Vale precisar que, en la cinta, los juguetes de Bonnie se enfrentan a un nuevo rival inesperado: una tablet infantil llamada Lilypad.

Resulta que la llegada de este dispositivo provoca que la pequeña se aleje del juego tradicional, lo que obliga a Jessie, ahora líder del grupo, a convocar de vuelta a Woody para intentar recuperar la atención de su dueña.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Toy Story 5”:

¿QUÉ PUNTAJE OBTUVO “TOY STORY 5” EN ROTTEN TOMATOES?

Al cierre de esta nota, la película animada obtuvo un 93% de aprobación en el Tomatómetro de Rotten Tomatoes.

Y, pese a tratarse de una cifra alta, este resultado convierte a la cinta en la entrega peor calificada de la saga principal, sin contar el spin-off “Lightyear” (2022).

Pero esto no significa que la producción sea mala, ya que los críticos coinciden en que sigue siendo una propuesta sólida, divertida y con la calidad técnica habitual de Pixar.

Importante: el récord anterior lo tenía “Toy Story 4” (2019), con 97%.

¿QUÉ DICEN LOS CRÍTICOS SOBRE “TOY STORY 5”?

Las opiniones de los expertos muestran un panorama mayormente positivo con matices interesantes.

Owen Gleiberman, de Variety, comparó la evolución de la saga con la discografía de The Beatles y calificó a esta quinta parte como un cierre “sublime” para la franquicia.

y calificó a esta quinta parte como un cierre para la franquicia. El crítico de The Hollywood Reporter, David Rooney, señaló que la película le hace honor a la saga y destacó su ternura .

. Helen O’Hara, de Empire, le dio cuatro estrellas y la describió como un regreso a la profundidad filosófica que caracterizó a los primeros títulos.

No obstante, también hay miradas más críticas: tal como resalta Screen Rant, según Alistair Harkness, de The Scotsman, “Toy Story 5” cae en una fórmula que ya se ha vuelto común en el catálogo reciente de Pixar, conocida como “búsqueda y persecución”.

Por otro lado, Nicholas Barber, de BBC Culture, fue más allá y la calificó como la película más perturbadora del año para los padres, en referencia directa al tema central de la trama.

¿CUÁL ES EL PUNTO MÁS DÉBIL Y MÁS FUERTE DE “TOY STORY 5”?

En líneas generales, el gran “pero” entre algunos críticos es que la película no profundiza tanto como se esperaba en su propio planteamiento tecnológico. Es decir, carece de una exploración más ambiciosa del vínculo entre la infancia y la tecnología.

Sin embargo, esto no impide que la mayoría de las reseñas hablen de una propuesta visualmente impecable y emocionalmente efectiva, lo que explica por qué “Toy Story 5” mantiene un puntaje alto pese a estas observaciones puntuales.

La película "Toy Story 5" se presenta como una nueva comedia infantil de aventuras en pantalla grande (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)

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