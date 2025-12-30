Cuando un grupo de ladrones roba una casa de seguridad de un peligroso narco, dos agentes de la DEA, Ray Seale (Dave Bautista) y André Washburn (Bobby Cannavale) empiezan a perseguirlos antes de que el cártel los encuentre y cobre venganza en “Trap House”. El problema es que los asaltantes son sus propios hijos adolescentes, quienes están usando las tácticas y la información de sus padres para sus atracos. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva película de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del reparto y más.

El thriller de acción dirigido por Michael Dowse a partir del guion de Gary Scott Thompson y Tom O’Connor cuenta con un elenco principal conformado por Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis, Tony Dalton, Whitney Peak, Inde Navarrette, Zaire Adams, Kate del Castillo y Bobby Cannavale.

“Trap House”, que se ambienta en El Paso, Texas, se estrenó en Estados Unidos el 14 de noviembre de 2025 por Aura Entertainment. Pero también llega a streaming a través de Amazon Prime Video a finales del 2025.

Dave Bautista interpreta a Ray Seale y Bobby Cannavale interpreta a Andre Washburn en la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “TRAP HOUSE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Trap House”, “dos agentes encubiertos de la DEA que juegan al gato y al ratón con un audaz grupo de ladrones: sus propios adolescentes rebeldes. Los adolescentes comienzan a robar a un peligroso cártel, usando las tácticas de sus padres e información ultrasecreta.”

Por lo que he visto en el tráiler, tras la muerte de un compañero agente de su padre, Cody le propone a sus amigos utilizar la información y equipamiento de la DEA para robarle a un peligroso cártel. En tanto, Natalia (Kate del Castillo) investiga la identidad de los agentes para deshacerse de ellos junto a su hermano Benito Cabrera (Tony Dalton).

¿CÓMO VER “TRAP HOUSE”?

“Trap House” se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspenso solo necesitas solo una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “TRAP HOUSE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TRAP HOUSE”

Dave Bautista como el agente de la DEA Ray Seale

Jack Champion como Cody Seale

Sophia Lillis como Deni Matthews-Morales

Kate del Castillo como Natalia Cabrera

Tony Dalton como Benito Cabrera

Whitney Peak como Yvonne Reynolds

Bobby Cannavale como Andre Washburn

Inde Navarrette como Teresa Flores

Zaire Adams como Kyle Albright-Alvarez

Blu del Barrio como Jesse Padilla

Tony Dalton asume el rol de Benito Cabrera y Kate del Castillo asume el rol de Natalia Cabrera en la película de acción y suspenso "Trap House" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “TRAP HOUSE”?

“Trap House”, que cuenta con Marc Goldberg, Sarah Gabriel, Dave Bautista, Jonathan Mesner, Michael Pruss, Rebecca Feuer, Christian Mecuri y Todd Lundbohm como productores, tiene una duración de 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TRAP HOUSE”?

La fotografía principal “Trap House”, financiada y producida por Capstone Studios, Signature Entertainment , Creativity Media y Ashland Hill Media Finance, comenzó el 1 de abril de 2024 y tuvo lugar en Albuquerque, Nuevo México y sus alrededores.

