Tras la emisión del cortometraje “I Am a Hero Too” de Crunchyroll, un nuevo ranking de héroes de la franquicia “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) se hizo público, mostrando cómo queda organizada la lista de héroes profesionales en Japón, con 5 figuras que ahora concentran la atención de los fans. Así, a propósito de este llamativo lanzamiento, aquí te cuento qué poderes tiene cada uno y qué lugar ocupan en esta etapa final de la historia. ¡Presta atención!

Vale precisar que la tabla forma parte de la Hero Billboard Chart JP, el sistema oficial dentro de este universo para clasificar a los héroes.

¿Y en qué se basa la categorización? Pues, en la cantidad de casos resueltos, su popularidad general y su nivel de contribución social.

LOS PODERES DE LOS LÍDERES DEL NUEVO RANKING DE HÉROES DE “MY HERO ACADEMIA”

Puesto #1. Mirio Togata (Lemillion)

Mirio Togata, conocido como Lemillion, es el héroe que encabeza la lista tras el salto temporal del corto “I Am a Hero Too”.

Su Quirk de permeabilidad le permite volverse intangible y atravesar cualquier superficie, algo que lo obliga a dominar al milímetro sus movimientos para no perder orientación y que, cuando lo logra, lo convierte en uno de los combatientes más impredecibles de la serie.

Cabe resaltar que su lugar en la tabla también responde la confianza que la sociedad deposita en él como rostro de la reconstrucción después de la guerra contra All For One.

Mirio Togata, también conocido por su nombre de héroe Lemillion, en una escena del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Puesto #2. Shoto Todoroki (A.C. Hero)

Shoto Todoroki aparece inmediatamente después de Lemillion y representa el equilibrio entre el fuego y el hielo, el cual lo volvió uno de los personajes más complejos de “My Hero Academia”.

Su Quirk Half-Cold Half-Hot le permite congelar y quemar a voluntad, levantar barreras, controlar el terreno y ejecutar ataques de enorme alcance.

Además, logró desprenderse de la sombra de Endeavor y construir una identidad propia como héroe.

En el episodio especial “More” del anime "My Hero Academia" se muestra la versión adulta de Shoto Todoroki. Aquí, él ya se ha convertido en uno de los mejores héroes profesionales de Japón (Foto: Bones Film)

Puesto #3. Mt. Lady (Peak Hero)

Mt. Lady, presentada con el título de Peak Hero, es una gigante capaz de aumentar su tamaño a voluntad gracias a su Quirk de gigantificación.

En las primeras temporadas del anime se la veía muy centrada en la fama y la exposición mediática, algo que generaba dudas sobre su compromiso real con el trabajo heroico.

Sin embargo, la etapa final de la historia la muestra en una versión distinta del personaje, más enfocada en resultados y en el impacto que tienen sus intervenciones.

Yu Takeyama, también conocida como Mt. Lady, en una escena del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Puesto #4. Izuku Midoriya (Deku)

Tras quedar fuera de las listas oficiales por perder el One For All (el legendario don acumulativo de fuerza y velocidad sobrehumanas), Izuku Midoriya (Deku) está de vuelta como héroe profesional activo gracias a un traje tecnológico especial.

Ahora, el protagonista del anime tiene un doble rol: divide su tiempo entre las misiones de campo y la docencia en la Academia U.A., donde guía a la próxima generación de héroes.

Izuku Midoriya (Deku) hace su aparición en el corto animado especial titulado "My Hero Academia: I Am a Hero Too" (Foto: Bones Film)

Puesto #5. Katsuki Bakugo (Great Explosion Murder God Dynamight)

Katsuki Bakugo, con su nombre heroico Great Explosion Murder God Dynamight, cierra la lista.

Él utiliza un Quirk basado en explosiones de sudor nitroglicérico que le da una capacidad ofensiva enorme y un estilo de combate agresivo y directo.

Durante buena parte de la historia, su carácter impulsivo lo mantenía en posiciones más bajas dentro de la tabla.

No obstante, su crecimiento personal (marcado por trabajar mejor en equipo, cuidar más a los demás y modular la forma en la que expresa su rabia) es clave para que su nombre aparezca ahora junto al de Deku y los demás líderes de la lista.

Y tú, ¿estás de acuerdo con este ranking?

Katsuki Bakugo, también conocido por su apodo "Kacchan", es uno de los personajes principales del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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