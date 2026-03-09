El reestreno en cines de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” (también conocida como “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita") este viernes 6 de marzo del 2026 en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido e India ha venido acompañado de un efecto colateral nada agradable para los fans. Y es que usuarios de X (red social antes conocida como Twitter) vienen reportando que Aniplex y Crunchyroll estarían retirando masivamente clips de la serie y las películas por reclamos de copyright. De esta manera, cualquier fragmento del anime que se haya subido sin autorización corre el riesgo de desaparecer de la plataforma.

Vale precisar que este endurecimiento de medidas coincide con una estrategia más amplia para proteger la propiedad intelectual de la franquicia y priorizar la experiencia en salas.

Lo cierto es que, como recordamos, ni Crunchyroll ni Sony Pictures han anunciado todavía una fecha concreta para el estreno digital de “Demon Slayer: Infinity Castle”, lo que refuerza la idea de que quieren concentrar la demanda en la taquilla.

¿QUÉ ESTÁN REPORTANDO LOS FANS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN X?

De acuerdo con publicaciones recientes de cuentas como @AniTVOfficial, @animetrends y otros perfiles de noticias de anime, numerosos usuarios estarían recibiendo notificaciones de X informando que sus clips de “Demon Slayer” habrían sido retirados por presunta infracción de derechos de autor.

¿La razón? Pues, el contenido violaría las políticas de copyright de la plataforma, lo que puede implicar restricciones adicionales si hay reincidencia.

En ese sentido, los reportes sugieren que no se tratarían de casos aislados, sino de una “purga” masiva vinculadas a la campaña del reestreno de “Infinity Castle”.

¿QUÉ RIESGOS CORRES SI SUBES CLIPS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Si sueles compartir escenas de “Demon Slayer” en X, es importante que tengas en cuenta varios puntos prácticos.

Primero, las publicaciones recientes indican que la red social está respondiendo de manera activa a las solicitudes de DMCA (Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital) de Aniplex y Crunchyroll, eliminando videos que utilizan material del anime sin permisos formales.

De esta forma, podrías recibir advertencias, ver cómo bajan tus posts o, en casos reiterados, enfrentar sanciones que afecten la visibilidad de tu cuenta.

Y aunque en algunos países existen excepciones como el uso justo (’fair use’) o derechos de cita, estas figuras son complejas y no garantizan que una plataforma decida mantener un video frente a un reclamo de copyright.

Por ello, si quieres comentar la película o la serie, una alternativa más segura es usar imágenes oficiales provistas por los estudios o enfocarte en reseñas en texto, dejando claro que respetas la propiedad intelectual de los creadores.

