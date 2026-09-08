La popularidad de Mercedes Ron se ha consolidado más allá de Wattpad, plataforma en la que conquistó a miles de lectores con historias juveniles como la trilogía “Culpables”. Y es que su universo de novelas se está convirtiendo, título por título, en uno de los catálogos más llamativos de Amazon Prime Video, y el más reciente en llegar es “Enfrentados: Marfil” (en inglés: “Drawn Together”), la adaptación de su primera novela pensada para público adulto. Así, si te gustaría saber qué más viene después de esta película española, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

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Vale precisar que “Enfrentados: Marfil” se estrena el miércoles 9 de septiembre del 2026 y sigue a Marfil Cortés (Ester Expósito), heredera de un poderoso empresario, estudiante universitaria y bailarina de ballet que vive cómodamente en Nueva York.

Sin embargo, la vida de nuestra protagonista cambia por completo cuando es secuestrada en Central Park.

Resulta que la joven despierta semanas después en Nueva Orleans sin recordar lo ocurrido, y su padre contrata a un guardaespaldas disciplinado, Sebastián Moore (Hugo Diego García), para que la vigile de cerca.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Enfrentados: Marfil”:

¿QUÉ OTRAS ADAPTACIONES DE MERCEDES RON LLEGARÁN A AMAZON PRIME VIDEO?

1. “Dímelo en Secreto”

Empiezo la lista con “Dímelo en Secreto” (en inglés: “Tell Me in Secret”), producción con estreno previsto para inicios del 2027 en Amazon Prime Video.

Y, tal como lo sugiere el título, se trata de la secuela directa de “Dímelo bajito” (2025), la película anterior de la autora.

Cabe resaltar que, según la novela en la que se basa, la cinta retoma la historia de Kami (Alícia Falcó) todavía enredada en sentimientos por dos hermanos, mientras su vida familiar se desmorona y sus amistades le dan la espalda.

2. “Enfrentados: Ébano”

Por otro lado, si te quedas con ganas de más después de “Enfrentados: Marfil”, hay buenas noticias: la historia tendrá una continuación en Amazon Prime Video.

Al igual que en las novelas, “Enfrentados: Ébano” será la segunda parte de la saga y, por ahora, continúa en desarrollo dentro de la plataforma.

Los actores Hugo Diego Garcia y Ester Expósito son los protagonistas de la adaptación cinematográfica de la exitosa bilogía literaria "Enfrentados" de Mercedes Ron (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

3. “30 Sunsets para enamorarte”

Cierro la lista con “30 Sunsets para enamorte”, proyecto que fue anunciado en febrero del 2026 y marca la primera adaptación estadounidense de la obra de Ron, con una trama ambientada en Bali.

De esta manera, sigue a Nikki, veterinaria y profesora de yoga en la isla, y a Alex, un piloto inglés que llega escapando de su rutina.

En este contexto, ambos cuentan solo con 30 días juntos para decidir si se comprometen, mientras cada uno guarda secretos del otro.

Y tú, ¿cuál es el título que más esperas?

La novela "30 sunsets para enamorarte" está escrita por la exitosa autora argentina Mercedes Ron (Foto: Editorial Montena / Penguin Random House)

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