Un proyecto para construir un ferrocarril a través de las montañas Dovre despierta a un gigante dormido que lleva mil años en cautiverio y destruye todo a su paso, así es la trama de “Trol 2”, la película noruega que aterriza en Netflix este 1 de diciembre de 2025. Como el filme de fantasía, acción y aventura atrapa a los espectadores desde el primer momento, te damos a conocer quiénes forman parte del elenco.
Esta es la producción cinematográfica más grande de la historia en los países nórdicos y cuenta con la dirección de Roar Uthaug y el guion de Espen Aukan. Su primera cinta se convirtió en la película de habla no inglesa más popular de Netflix con 103 millones de visualizaciones en su estreno en 2021.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “TROL 2”?
A continuación, los actores y sus respectivos personajes en la película “Trol 2”:
INE MARIE WILMANN COMO NORA TIDEMANN
Ine Marie Wilmann regresa como Nora Tidemann, paleontóloga noruega que trabaja para el gobierno cuando aparece una misteriosa criatura gigante en las montañas de Dovre. Ella regresa a “Trol 2” como líder del equipo cuando despierta un nuevo y peligroso troll que amenaza a Noruega.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Ine Marie Wilmann
- Lugar de nacimiento: Noruega
- Fecha y año de nacimiento: 18 de febrero de 1985
- Conocida por: “Homesick”, “Sonja” y “War Sailor”.
KIM FALCK COMO ANDREAS ISAKSEN
Kim Falck regresa como Andreas Isaksen, un asesor del primer ministro en la primera película, que se ve nuevamente envuelto en la crisis cuando despierta un nuevo y más peligroso troll en Noruega. Forma parte del equipo de Nora.
Datos del actor
- Nombre completo: Kim Kalck
- Lugar de nacimiento: Noruega
- Fecha y año de nacimiento: 10 de noviembre de 1983
- Conocido por: “The Architect”, “Nepobaby” y “Milf de Noruega”.
MADS SJØGÅRD PETTERSEN COMO EL CAPITÁN “KRIS” HOLM
Mads Sjøgård Pettersen regresa como el capitán Kristoffer “Kris” Holm, encargado del despliegue militar y de coordinar las operaciones de la armada para intentar frenar a la criatura que desata el caos Noruega.
Datos del actor
- Nombre completo: Mads Sjøgård Pettersen
- Lugar de nacimiento: Noruega
- Fecha y año de nacimiento: 21 de enero de 1984
- Conocido por: “Kampen om tungtvannet” y “Nobel”.
SARA KHORAMI COMO MARION
Sara Khorami como la recién llegada Marion, una funcionaria del gobierno noruego involucrada directamente en la respuesta oficial a la nueva amenaza que azota su país.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Sara Khorami
- Lugar de nacimiento: Noruega
- Conocida por: “Ingenting å le av”, “Heksejakt” y “Kraken”.
COMPLETAN EL ELENCO
- Jon Ketil Johnsen
- Gard B. Eidsvold
- Aksel Almaas
- Trond Magnum
