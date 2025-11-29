Un proyecto para construir un ferrocarril a través de las montañas Dovre despierta a un gigante dormido que lleva mil años en cautiverio y destruye todo a su paso, así es la trama de “Trol 2”, la película noruega que aterriza en Netflix este 1 de diciembre de 2025. Como el filme de fantasía, acción y aventura atrapa a los espectadores desde el primer momento, te damos a conocer quiénes forman parte del elenco.

Esta es la producción cinematográfica más grande de la historia en los países nórdicos y cuenta con la dirección de Roar Uthaug y el guion de Espen Aukan. Su primera cinta se convirtió en la película de habla no inglesa más popular de Netflix con 103 millones de visualizaciones en su estreno en 2021.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “TROL 2”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes en la película “Trol 2”:

INE MARIE WILMANN COMO NORA TIDEMANN

En "Trol 2", Ine Marie Wilmann es nuevamente Nora Tidemann (Foto: Motion Blur Films)

Ine Marie Wilmann regresa como Nora Tidemann, paleontóloga noruega que trabaja para el gobierno cuando aparece una misteriosa criatura gigante en las montañas de Dovre. Ella regresa a “Trol 2” como líder del equipo cuando despierta un nuevo y peligroso troll que amenaza a Noruega.

Datos de la actriz

Nombre completo: Ine Marie Wilmann

Ine Marie Wilmann Lugar de nacimiento: Noruega

Noruega Fecha y año de nacimiento: 18 de febrero de 1985

18 de febrero de 1985 Conocida por: “Homesick”, “Sonja” y “War Sailor”.

KIM FALCK COMO ANDREAS ISAKSEN

En "Trol 2", Kim Falck es nuevamente Andreas Isaksen (Foto: Motion Blur Films)

Kim Falck regresa como Andreas Isaksen, un asesor del primer ministro en la primera película, que se ve nuevamente envuelto en la crisis cuando despierta un nuevo y más peligroso troll en Noruega. Forma parte del equipo de Nora.

Datos del actor

Nombre completo: Kim Kalck

Kim Kalck Lugar de nacimiento: Noruega

Noruega Fecha y año de nacimiento: 10 de noviembre de 1983

10 de noviembre de 1983 Conocido por: “The Architect”, “Nepobaby” y “Milf de Noruega”.

MADS SJØGÅRD PETTERSEN COMO EL CAPITÁN “KRIS” HOLM

En "Trol 2", Mads Sjøgård Pettersen es nuevamente Kris Holm (Foto: Motion Blur Films)

Mads Sjøgård Pettersen regresa como el capitán Kristoffer “Kris” Holm, encargado del despliegue militar y de coordinar las operaciones de la armada para intentar frenar a la criatura que desata el caos Noruega.

Datos del actor

Nombre completo: Mads Sjøgård Pettersen

Mads Sjøgård Pettersen Lugar de nacimiento: Noruega

Noruega Fecha y año de nacimiento: 21 de enero de 1984

21 de enero de 1984 Conocido por: “Kampen om tungtvannet” y “Nobel”.

SARA KHORAMI COMO MARION

Sara Khorami como la recién llegada Marion, una funcionaria del gobierno noruego involucrada directamente en la respuesta oficial a la nueva amenaza que azota su país.

Datos de la actriz

Nombre completo: Sara Khorami

Sara Khorami Lugar de nacimiento: Noruega

Noruega Conocida por: “Ingenting å le av”, “Heksejakt” y “Kraken”.

COMPLETAN EL ELENCO

Jon Ketil Johnsen

Gard B. Eidsvold

Aksel Almaas

Trond Magnum

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí