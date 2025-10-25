Una impactante historia que nos muestra a dos mujeres convencidas de que el asesinato es la única escapatoria de la violencia doméstica es lo que veremos en “Tú siempre estuviste ahí”, el drama coreano que nos presentará la realidad asfixiante en la que pueden vivir algunas personas que fueron sometidas a constantes abusos. A raíz de la expectativa que ha generado esta serie de intriga, suspenso y venganza que llega a Netflix el 7 de noviembre de 2025, te doy a conocer quiénes conforman el elenco y los personajes a los que darán vida.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”?

A continuación, los actores y los roles que interpretarán en la serie coreana de suspenso criminal, dirigida por Lee Jeong-rim a partir del guion de Kim Hyo-jeong.

JEON SO-NEE COMO EUN-SU

Jeon So-nee es Eun-su en "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

Jeon So-nee interpreta a Eun-su, es empleada VIP en una tienda departamental. Aunque aparentemente tiene una vida feliz, alberga traumas de su infancia, pues presenció la violencia que su padre ejerció sobre su mamá, por lo que cuando creció – y al ver el mismo patrón –, decidió huir.

Datos de la actriz

Nombre completo: Jeon So-nee

Jeon So-nee Fecha y año de nacimiento: 20 de marzo de 1991

20 de marzo de 1991 Conocida por: “Encounter” (2018-19), “When My Love Blooms” (2020), “Our Blooming Youth” (2023) y “Soulmate” (2023).

LEE YOO-MI COMO HUI-SU

Lee Yoo-mi es Hui-su en "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

Lee Yoo-mi interpreta a Hui-su, la mejor amiga de Eun-su. Fue alguna vez una prometedora escritora de libros infantiles que actualmente se encuentra atrapada por el violento control de su esposo, por lo que frecuentemente es humillada y agredida.

Datos de la actriz

Nombre completo: Lee Yoo-mi

Lee Yoo-mi Fecha y año de nacimiento: 18 de julio de 1994

18 de julio de 1994 Conocida por: “El juego del calamar” (2021), “Todos estamos muertos” (2022), “La chica fuerte Nam-soon” (2023) y “Mr. Plankton” (2024).

JANG SEUNG-JO COMO JIN-PYO

Jang Seung-jo es Jin-pyo en "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

Jang Seung-jo interpreta a Jin-pyo, el controlador y agresivo esposo de Hui-su. Se encarga de hacer un infierno la vida de su “amada”, a quien agrede constatemente.

Datos del actor

Nombre completo: Jang Hyun-deok

Jang Hyun-deok Fecha y año de nacimiento: 13 de diciembre de 1981

13 de diciembre de 1981 Conocido por: “Money Flower” (2017-2018), “Snowdrop” (2021-2022), “Familiar Wife” (2018), “Encounter” (2018-19), “Chocolate” (2019-2020) y “The Good Detective” (2020-2022).

LEE MOO-SAENG COMO CHEN SHAOBO

Lee Moo-saeng es Chen Shaobo en "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

Lee Moo-saeng interpreta a Chen Shaobo en “Tú siempre estuviste ahí”. Él es propietario de la tienda Jinkang.

Datos del actor

Nombre completo: Lee Moo-saeng

Lee Moo-saeng Fecha y año de nacimiento: 10 de mayo de 1980

10 de mayo de 1980 Conocido por: “The World of the Married” (2020), “The Silent Sea” (2021), “Thirty-Nine” (2022) y “Cleaning Up” (2022).

