Una impactante historia que nos muestra a dos mujeres convencidas de que el asesinato es la única escapatoria de la violencia doméstica es lo que veremos en “Tú siempre estuviste ahí”, el drama coreano que nos presentará la realidad asfixiante en la que pueden vivir algunas personas que fueron sometidas a constantes abusos. A raíz de la expectativa que ha generado esta serie de intriga, suspenso y venganza que llega a Netflix el 7 de noviembre de 2025, te doy a conocer quiénes conforman el elenco y los personajes a los que darán vida.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”?
A continuación, los actores y los roles que interpretarán en la serie coreana de suspenso criminal, dirigida por Lee Jeong-rim a partir del guion de Kim Hyo-jeong.
JEON SO-NEE COMO EUN-SU
Jeon So-nee interpreta a Eun-su, es empleada VIP en una tienda departamental. Aunque aparentemente tiene una vida feliz, alberga traumas de su infancia, pues presenció la violencia que su padre ejerció sobre su mamá, por lo que cuando creció – y al ver el mismo patrón –, decidió huir.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Jeon So-nee
- Fecha y año de nacimiento: 20 de marzo de 1991
- Conocida por: “Encounter” (2018-19), “When My Love Blooms” (2020), “Our Blooming Youth” (2023) y “Soulmate” (2023).
LEE YOO-MI COMO HUI-SU
Lee Yoo-mi interpreta a Hui-su, la mejor amiga de Eun-su. Fue alguna vez una prometedora escritora de libros infantiles que actualmente se encuentra atrapada por el violento control de su esposo, por lo que frecuentemente es humillada y agredida.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Lee Yoo-mi
- Fecha y año de nacimiento: 18 de julio de 1994
- Conocida por: “El juego del calamar” (2021), “Todos estamos muertos” (2022), “La chica fuerte Nam-soon” (2023) y “Mr. Plankton” (2024).
JANG SEUNG-JO COMO JIN-PYO
Jang Seung-jo interpreta a Jin-pyo, el controlador y agresivo esposo de Hui-su. Se encarga de hacer un infierno la vida de su “amada”, a quien agrede constatemente.
Datos del actor
- Nombre completo: Jang Hyun-deok
- Fecha y año de nacimiento: 13 de diciembre de 1981
- Conocido por: “Money Flower” (2017-2018), “Snowdrop” (2021-2022), “Familiar Wife” (2018), “Encounter” (2018-19), “Chocolate” (2019-2020) y “The Good Detective” (2020-2022).
LEE MOO-SAENG COMO CHEN SHAOBO
Lee Moo-saeng interpreta a Chen Shaobo en “Tú siempre estuviste ahí”. Él es propietario de la tienda Jinkang.
Datos del actor
- Nombre completo: Lee Moo-saeng
- Fecha y año de nacimiento: 10 de mayo de 1980
- Conocido por: “The World of the Married” (2020), “The Silent Sea” (2021), “Thirty-Nine” (2022) y “Cleaning Up” (2022).
