Debido a que están atrapadas en una realidad tan asfixiante, dos mujeres resuelven que solo la muerte les ofrece una salida en “Tú siempre estuviste ahí” (“As You Stood By” en inglés y “Dangsini jugyeotda” en su idioma original). Aunque están resueltas a tomar esa escapatoria, un visitante inesperado amenaza con arruinar su plan y destruir su mundo. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta serie surcoreana de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y otros datos relevantes.

El rodaje de este drama de suspenso criminal, dirigida por Lee Jeong-rim (“VIP”, “The Revenant”) a partir del guion de Kim Hyo-jeong, comenzó a mediados de septiembre de 2024 y finalizó a principios de febrero de 2025.

Jeon So-nee, Lee Yoo-mi, Jang Seung-jo y Lee Moo-saeng son los protagonistas de “Tú siempre estuviste ahí”, que se basa en la novela de 2014 de Hideo Okuda.

Jeon So-nee interpreta a Eun-su y Lee Yoo-mi interpreta a Hui-su en la serie surcoreana "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Tú siempre estuviste ahí”, “presenta una impactante historia de dos mujeres que se unen frente a la violencia y el trauma para salvarse mutuamente. Eun-su (Jeogn So-nee) es una competente manejadora de lujo VIP que trabaja en una tienda departamental. Sin embargo, alberga traumas de su infancia, habiendo presenciado impotente la violencia de su padre hacia su madre.

Mientras tanto, Hui-su (Lee You-mi) es la mejor amiga de Eun-su. Una vez una prometedora escritora de libros infantiles, se encuentra atrapada por el violento control de su esposo sobre su libertad y su vida. Cuando Eun-su se entera de la terrible situación de Hui-su, las dos amigas recurren a una medida drástica por desesperación: matar al esposo de Hui-su de una vez por todas.”

Por lo que he visto en el tráiler, Eun-su ha intentado olvidar su traumática infancia, pero no se perdona huir sin hacer nada por su madre. Así que ahora le propone a su amiga eliminar el problema de una vez por todas. Está decidida a romper el ciclo de violencia. Pero ¿matar realmente es la respuesta?

TRÁILER DE “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”

FECHA DE ESTRENO DE “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”

Los dos primeros episodios de “Tú siempre estuviste ahí” se estrenarán en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan en la sección ‘En pantalla’ el 18 de septiembre de 2025. Mientras que a Netflix llegará el 7 de noviembre de 2025.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES DE “TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ”

Jeon So-nee como Eun-su

Lee Yoo-mi como Hui-su

Jang Seung-jo como Jin-pyo

Lee Moo-saeng como Chen Shaobo

Lee Ho-jung como el detective Noh Jin-young

Lee Moo-saeng asume el rol de Chen Shaobo, propietario de la tienda Jinkang, en la serie surcoreana "Tú siempre estuviste ahí" (Foto: Netflix)

