La serie “Tú y todo lo demás” llegó a Netflix el 12 de septiembre con un elenco cargado de talento. El drama coreano ofrece una emotiva mirada a la amistad y la vida, y aquí podrás conocer quién interpreta a cada personaje y cuál es el papel que desempeñan en la historia.

Sobre la producción y la trama “Tú y todo lo demás”, se trata de una serie surcoreana original de Netflix, dirigida por Song Hye Jin y escrita por la guionista de “The Smile Has Left Your Eyes”. Producida por Kakoa Entertainment, la ficción narra la historia de Eun Jung y Sang Yeon, dos amigas de toda la vida que navegan juntas desde la escuela, los veinte y los treinta años. Su lazo se pone a prueba cuando, a los 42 años, Sang-yeon enfrenta el cáncer. El reencuentro revive recuerdos, pasiones y heridas.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”

Conoce las grandes figuras del K-drama “You and Everything Else”:

1. Kim Go-eun como Ryu Eun-jang

Ryu Eun-jang creció en la pobreza con una madre soltera. Pese a sus carencias económicas, se muestra extrovertida y genuina en sus emociones. Kim Go-eun, de 34 años, ha sido galardonada por su debut en “A Muse” y también ha brillado en “Goblin” y “Mujercitas”. En 2024 obtuvo el Premio Baeksang por su papel protagonista en “Exhuma”.

Kim Go-eun como Ryu Eun-jung en la serie surcoreana "Tú y todo lo demás" (Foto: Netflix)

2. Park Ji Hyun como Cheon Sang Yeon

Sang-yeon proviene de una familia rica, pero sufre por la falta de amor parental. Es reservada y sensible. Su relación con Eun-jang está marcada por el dolor y la rivalidad. Park Ji Hyun logró destacarse en cintas como “Gonjiam: Haunted Asylum” y series como “Love All Play” y “Reborn Rich”. Fue reconocida por su papel en “Yumi’s Cells”.

Park Ji-hyun como Cheon Sang-yeon en la serie surcoreana "Tú y todo lo demás" (Foto: Netflix)

3. Kim Gun-woo como Kim Sang-hak

Secretario del club de fotografía universitario, Sang-hak es sensible y dulce. Su vínculo con Eun-jang complica la dinámica del trío principal. Kim Gun-woo inició su carrera en “Fight For My Way” y se consolidó con su actuación en “The Glory” como Son Myeong-o. Ha participado en “Catch the Ghost” y “Live”.

4. Seo Jung-yeon como Yun Hyeon-suk

Yun Hyeon-suk es la madre de Sang-yeon y aparece en la adolescencia de las protagonistas, matizando la profundidad emocional del drama. Seo Jung-yeon es una actriz veterana con roles en éxitos como “Descendants of the Sun” y “Our Beloved Summer”.

5. Kim Jae-won como Cheon Sang-hak

Hermano mayor de Sang-yeon, Sang-hak entabla amistad con Eun-jang y aporta nuevas perspectivas en la vida de ambas. Kim Jae-won es la joven promesa de la producción, reconocido por “Our Blues” y la serie “King the Land”.

6. Lee Sang-yoon como Kyung Seung Ju

Seung Ju trabaja con Eun-jang y Sang-yeon en su etapa adulta, representando los retos profesionales y personales de la madurez. Lee Sang-yoon es conocido por sus interpretaciones en “About Time”, “VIP” y el filme “La vida es bella”, además de brillar en teatro y variedades.

