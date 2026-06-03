La vida de Jackie Cruz (Jennifer Lopez), una CEO perfeccionista y adicta al trabajo a la que sus empleados temen, da un giro cuando conoce a Daniel Blanchflower (Brett Goldstein), el ambicioso nuevo abogado de la empresa, en “Turbulencia en la oficina” (“Office Romance” en idioma original). Aunque intenta no cruzar la línea que divide lo profesional de lo personal, no puede evitar sentirse atraída hacia él, y tras un viaje, decide vivir un apasionado romance. Pero los problemas no tardan en aparecer y corre el riesgo de perder todo por lo que luchó durante años. ¿Quiénes conforman el elenco principal de esta película de Netflix?

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Esta comedia romántica cuenta con la dirección de Ol Parker (“Mamma Mia! Here We Go Again”) el guion de Brett Goldstein y Joe Kelly, y la producción de Aaron Ryder, Andrew Swett, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Brett Goldstein y Joe Kelly.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein son los protagonistas de “The Office Romance”. Mientras que Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Rick Hoffman, Jodie Whittaker, Scott Seiss, Will Sasso, Mary Wiseman, Tony Plana, Roger Bart, Natalie Ortega, Jackie Sandler, Michelle Hurd y Mo Welch también son parte del reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”

1. Jennifer Lopez como Jackie Cruz

Jennifer Lopez, recordada por películas como “Selena”, “Anaconda”, “If You Had My Love”, “The Wedding Planner”, “Hustlers”, “Marry Me”, “The Mother”, “This Is Me... Now: A Love Story and Atlas”, “Unstoppable” y “Kiss of the Spider Woman”, da vida a Jackie Cruz, la presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz. Una decisión equivocada la lleva a perder la confianza de su padre y pone en riesgo su trabajo.

Jennifer Lopez da vida a Jackie Cruz, la estricta, adicta al trabajo y controladora Presidenta y CEO de la aerolínea Air Cruz, en la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

2. Brett Goldstein como Daniel Blanchflower

Brett Goldstein, que fue parte de producciones como “Everyone’s Going to Die”, “Thor: Love and Thunder”, “All of You”, “The Sheep Detectives”, “Doctor Who” y “Ted Lasso”, asume el papel de Daniel Blanchflower, abogado corporativo que tras empezar a trabajar en Air Cruz se enamora de su jefa. Pero cuando ella solicita su ayuda, él se niega a interferir.

Jennifer Lopez da vida a Jackie Cruz y Brett Goldstein da vida a Daniel Blanchflower en la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

3. Betty Gilpin como Sydney

Betty Gilpin, que apareció en películas como “True Story”, “Isn’t It Romantic”, “A Dog’s Journey”, “The Grudge”, “The Hunt”, “Coffee & Kareem” y “The Tomorrow War”, interpreta a Sydney en “Turbulencia en la oficina”. Se trata de la amiga incondicional y la compañera de trabajo de la protagonista de la nueva comedia romántica de Netflix.

Betty Gilpin asume el papel de Sydney, la amiga y compañera de trabajo de Jackie, en la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

4. Edward James Olmos como el capitán Jack Cruz

Edward James Olmos, conocido principalmente por sus papeles como el detective Gaff en “Blade Runner” y su secuela “Blade Runner 2049”, el teniente Martin ‘Marty’ Castillo en “Miami Vice”, Jaime Escalante en “Stand and Deliver”, Montoya Santana en “American Me”, y William Adama en “Battlestar Galactica”, da vida al capitán Jack Cruz, el padre de la protagonista.

Este papel marca un reencuentro muy esperado, ya que Olmos interpretó al padre del personaje de Jennifer Lopez en la icónica película “Selena” de 1997.

5. Amy Sedaris como Julie Schatz

Amy Sedaris, que fue parte de “Dance Flick”, “Jennifer’s Body”, “Super Buddies”, “Goodbye to All That”, “Save Yourselves!”, “The Boss Baby: Family Business”, “Somebody I Used to Know”, “No Time to Spy: A Loud House Movie” y “Is This Thing On?”, asume el rol de Julie Schatz, una de las ejecutivas de la empresa Air Cruz.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Office Romance”:

Tony Hale como George Zein

Bradley Whitford como Peter Vance

Rick Hoffman como Carl Gunderson

Jodie Whittaker como Lizzy

Scott Seiss como Dave

Will Sasso como Larry

Mary Wiseman como Clair

Tony Plana como Francisco Alberto

Roger Bart como William Butten

Natalie Ortega como Heather

Jackie Sandler como Caroline

Michelle Hurd como Rachel Goldberg

Mo Welch como Debbie

Donald Elise Watkins como Henry

Brian Gallivan como Fredrick

Ali Stroker como Maggie

Lisa Gilroy como Tanya

Zuhdi Boueri como Dylan

Grady Eldridge como Max

Jessica Keenan Wynn as Emily

Amanda Aday como Bernadette

Juan Carlos Hernández como Mike el mecánico

¿DE QUÉ TRATA “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Turbulencia en la oficina”, “Jackie Cruz (Lopez), presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluyendo una estricta política antifraternización para todos sus empleados. Cuando un nuevo y atractivo empleado llamado Daniel Blanchflower (Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba.”

¿CÓMO VER “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

“Turbulencia en la oficina” se estrenará el viernes 5 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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