Un romance secreto en la oficina entre dos adictos al trabajo, Jackie Cruz (Jennifer Lopez), una CEO perfeccionista a la que sus empleados temen, y Daniel Blanchflower (Brett Goldstein), el ambicioso nuevo abogado de la empresa, marca el inicio de “Turbulencia en la oficina” (“Office Romance” en idioma original), comedia de romántica de Netflix sobre dos personas que se enamoran perdidamente y empiezan a dejarse llevar por sus sentimientos, lo que eventualmente ocasionará algunos problemas. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes completan el reparto?

La película dirigida por Ol Parker (“Mamma Mia! Here We Go Again”) a partir del guion de Brett Goldstein y Joe Kelly reúne a Jennifer Lopez con Edward James Olmos, quien interpretó a su padre en la película “Selena” de 1997. Una vez más, retoma el papel paternal.

“The Office Romance” también cuenta con las actuaciones de Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Rick Hoffman, Jodie Whittaker, Scott Seiss, Will Sasso, Mary Wiseman, Tony Plana, Roger Bart, Natalie Ortega, Jackie Sandler, Michelle Hurd y Mo Welch.

Jennifer Lopez asume el rol de Jackie Cruz y Brett Goldstein asume el rol de Daniel Blanchflower en la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Turbulencia en la oficina”, “Jackie Cruz (Lopez), presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluyendo una estricta política antifraternización para todos sus empleados. Cuando un nuevo y atractivo empleado llamado Daniel Blanchflower (Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba.”

Por lo que he visto en el tráiler, la vida de Jackie da un giro tras conocer a Daniel, quien despierta un sentimiento intenso en ella. La protagonista de esta comedia romántica decide apostar por el amor, pero eso provoca serios problemas en la empresa que lidera y por la que ha sacrificado tanto.

Cuando le pide a Daniel que intervenga y él se niega, su mundo se derrumba. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por amor si eso significa poner en peligro todo lo que has construido?

¿CÓMO VER “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

“Turbulencia en la oficina” se estrenará el viernes 5 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “OFFICE ROMANCE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”

Jennifer Lopez como Jackie Cruz

Brett Goldstein como Daniel Blanchflower

Betty Gilpin como Sydney

Amy Sedaris como Julie Schatz

Tony Hale como George Zein

Bradley Whitford como Peter Vance

Edward James Olmos como el capitán Jack Cruz

Rick Hoffman como Carl Gunderson

Jodie Whittaker como Lizzy

Scott Seiss como Dave

Will Sasso como Larry

Mary Wiseman como Clair

Tony Plana como Francisco Alberto

Roger Bart como William Butten

Natalie Ortega como Heather

Jackie Sandler como Caroline

Michelle Hurd como Rachel Goldberg

Mo Welch como Debbie

Donald Elise Watkins como Henry

Brian Gallivan como Fredrick

Ali Stroker como Maggie

Lisa Gilroy como Tanya

Zuhdi Boueri como Dylan

Grady Eldridge como Max

Jessica Keenan Wynn as Emily

Amanda Aday como Bernadette

Juan Carlos Hernández como Mike el mecánico

Betty Gilpin se encarga de interpretar a Sydney, amiga de la protagonista de la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “OFFICE ROMANCE”?

“Turbulencia en la oficina”, que cuenta con Aaron Ryder, Andrew Swett, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Brett Goldstein y Joe Kelly como productores, tiene una duración de 112 minutos, es decir, 1 hora y 52 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

El rodaje de “Office Romance” comenzó el 10 de marzo de 2025 y finalizó alrededor del 10 de mayo de 2025. Las grabaciones se realizaron en diversas localidades de Nueva Jersey, principalmente en Hoboken y Mile Square.

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