Después del éxito de series como “Maxton Hall” y “Off Campus”, Amazon Prime Video vuelve a apostar por una drama romántico juvenil. Se trata de “Tú+yo: Solos contra todos” (“You+Me: Against the World” en inglés y “Toi+Moi: Seuls contre tous” en su idioma original), que sigue la complicada historia de amor de Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia), una joven sueña con convertirse en directora de cine, y el solitario y rebelde Vadim Arcadi (Lucas Barski). Aunque se resisten a la atracción que siente, eventualmente acepta sus sentimientos. No obstante, una persona misteriosa amenaza su felicidad y pretende exponer sus secretos. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

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Se trata del primer largometraje original francés enfocado en el género Young Adult de Amazon Prime Video y está basado en la exitosa trilogía literaria homónima de la autora Emma Green. Manon Gaurin se encarga de la dirección, mientras que Gaurin, Eliane Vigneron y Alix Letribot son responsables del guion.

“Tú+yo: Solos contra todos”, producida por Originals by Trésor (una compañía de Trésor Films), cuenta con un elenco liderado por Vittoria Di Savoia, Lucas Barski, Aymeric Fougeron, Zoe Garcia, Léo Legrand y Gabrielle Taittinger.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “TÚ+YO: SOLOS CONTRA TODOS”

1. Vittoria Di Savoia como Alma Lancaster

Vittoria Di Savoia, que anteriormente participó en la miniserie “La mère et l’assassin”, interpreta a Alma Lancaster, una joven de 18 años de una familia adinerada que estudia cine en secreto, mientras finge asistir a la facultad de Derecho. Su vida cambia cuando se ve obligada a realizar un proyecto cinematográfico con Vadim, por quien no puede evitar sentirse atraída.

Vittoria Di Savoia da vida a Alma Lancaster, una estudiante de cine, en el drama romántico juvenil "Tú+yo: Solos contra todos" (Foto: Amazon Prime Video)

2. Lucas Barski como Vadim Arcadi

Lucas Barski es el encargado de darle vida a Vadim Arcadi en la película “You+Me: Against the World”. Se trata de un estudiante universitario de 20 años con un pasado problemático. Aunque su relación con Alma empieza con una rivalidad, poco a poco se convierte en un intenso interés romántico.

Luego de apostar por una relación con Alma, el rebelde y solitario joven debe enfrentarse a las amenazas de un observador misterioso que está decidido a separarlos.

Lucas Barski interpreta a Vadim Arcadi, un joven rebelde y solitario, en el drama romántico juvenil "Tú+yo: Solos contra todos" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Aymeric Fougeron como Basile Lancaster

Aymeric Fougeron, que fue parte de “Clèves”, “Ce que Pauline ne vous dit pas”, “Relaciones peligrosas”, “La vie devant toi”, “Prométhée”, “La Vénus d’argent”, “L’école des espions”, “L’éclipse” y “La joven George Sand”, asume el papel de Basile Lancaster, quien es parte de la familia de Alma.

4. Zoe Garcia como Clémentine

Zoe Garcia, que participó en series como “Louis(e)”, “Mongeville”, “Skam France”, “Pamela Rose, la série”, “Mismatch”, “L’éclipse” y “Las leonas”, da vida a Clémentine en la nueva película de Amazon Prime Video. Se trata de un personaje secundario que estudia con Alma y Vadim.

Zoe Garcia como Clémentine y Vittoria Di Savoia como Alma Lancaster en una escena del drama romántico juvenil "Tú+yo: Solos contra todos" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Léo Legrand como Timothé Vallas

Léo Legrand, que fue parte de las series “Une famille formidable”, “Disparue”, “Caïn”, “Origines”, “Endless Night”, “Les Siffleurs”, “Antracita” y “Phoenix”, interpreta a Timothé Vallas, otro de los compañeros de los protagonistas de “Tú+yo: Solos contra todos”.

¿DE QUÉ TRATA “TÚ+YO: SOLOS CONTRA TODOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “You+Me: Against the World”, “Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia), de 18 años, parece llevar una vida perfecta en el seno de una familia adinerada que cree que ella estudia Derecho. En secreto, persigue su verdadero sueño: el cine. En la universidad conoce a Vadim Arcadi (Lucas Barski), de 20 años, un rebelde magnético y solitario con un pasado turbulento.

Obligados a colaborar en un proyecto cinematográfico estudiantil, chocan, estrechan lazos y terminan enamorándose, a pesar de sí mismos. Sin embargo, alguien los observa, decidido a separarlos y a sacar a la luz secretos capaces de destruir tanto a Alma como a Vadim.”

¿CÓMO VER “TÚ+YO: SOLOS CONTRA TODOS”?

“You+Me: Against the World” se estrenará el viernes 18 de septiembre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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