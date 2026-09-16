Aunque su adinerada familia está convencida de que cursa la carrera de Derecho, Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia) decidió perseguir su sueño de convertirse en directora de cine. Esto la lleva a conocer al solitario y rebelde Vadim Arcadi (Lucas Barski) con quien debe realizar un proyecto cinematográfico en “Tú+yo: Solos contra todos” (“You+Me: Against the World” en inglés y “Toi+Moi: Seuls contre tous” en su idioma original). La atracción entre ellos es innegable, pero ellos intentan resistirse debido a que surgen amenazas externas. ¿Cuándo se estrenará la nueva película de Amazon Prime Video?

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Este drama romántico juvenil, dirigido por Manon Gaurin, escrito por Gaurin, Eliane Vigneron y Alix Letribot, y producido por Originals by Trésor (una compañía de Trésor Films), mezcla ambición, mentiras y un romance a contracorriente.

Vittoria Di Savoia y Lucas Barski son los protagonistas de “Tú+yo: Solos contra todos”, que también cuenta con las actuaciones de Aymeric Fougeron, Zoe Garcia, Léo Legrand y Gabrielle Taittinger.

¿EN QUÉ SE BASA “YOU+ME: AGAINST THE WORLD”?

“You+Me: Against the World”, primer largometraje original francés enfocado en el género Young Adult de Amazon Prime Video, está basado en la exitosa trilogía literaria homónima de la autora Emma Green.

Lucas Barski asume el papel de Vadim Arcadi y Vittoria Di Savoia asume el papel de Alma Lancaster en el drama romántico juvenil "Tú+yo: Solos contra todos" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “TÚ+YO: SOLOS CONTRA TODOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “You+Me: Against the World”, “Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia), de 18 años, parece llevar una vida perfecta en el seno de una familia adinerada que cree que ella estudia Derecho. En secreto, persigue su verdadero sueño: el cine. En la universidad conoce a Vadim Arcadi (Lucas Barski), de 20 años, un rebelde magnético y solitario con un pasado turbulento.

Obligados a colaborar en un proyecto cinematográfico estudiantil, chocan, estrechan lazos y terminan enamorándose, a pesar de sí mismos. Sin embargo, alguien los observa, decidido a separarlos y a sacar a la luz secretos capaces de destruir tanto a Alma como a Vadim.”

Por lo visto en el tráiler, a pesar de que Alma y Vadim provienen de mundos opuestos y tienen personalidades muy diferentes, no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Cuando finalmente deciden seguir su corazón, un misterioso antagonista busca sabotearlos y amenaza con revelar secretos oscuros del pasado de Vadim y los engaños de Alma.

¿CÓMO VER “TÚ+YO: SOLOS CONTRA TODOS”?

“You+Me: Against the World” se estrenará el viernes 18 de septiembre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “YOU+ME: AGAINST THE WORLD”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TÚ+YO: SOLOS CONTRA TODOS”

Vittoria Di Savoia como Alma Lancaster

Lucas Barski como Vadim Arcadi

Aymeric Fougeron como Basile Lancaster

Zoe Garcia como Clémentine

Léo Legrand como Timothé Vallas

Gabrielle Taittinger como Lily Lancaster

Lucas Barski es el encargado de interpretar al solitario y rebelde Vadim Arcadi el drama romántico juvenil "Tú+yo: Solos contra todos" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “YOU+ME: AGAINST THE WORLD”?

“Tú+yo: Solos contra todos”, producida por la compañía Trésor Films, tiene una duración de 110 minutos, es decir, 1 hora y 50 minutos.

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