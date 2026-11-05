“Un amor posible” (en inglés: “Possible Love” y en su idioma original: “Ga-neung-han sa-rangaka”) es el drama surcoreano que marca el esperado regreso del director Lee Chang-dong, un autor muy querido entre los cinéfilos, y que ya acumula elogios a nivel internacional: por ejemplo, ganó el Gran Premio del Jurado y el premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Venecia. Así, si quieres saber de qué trata exactamente la película de Netflix y desde cuándo puedes verla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, tras ocho años de ausencia, el cineasta a cargo de este filme vuelve con su primera película desde “Burning” (2018).

Y su trabajo es tan aclamado que Corea del Sur eligió cuatro de sus producciones como candidatas al Oscar internacional: “Oasis”, “Secret Sunshine”, “Burning” y esta nueva cinta, la cual también suma tres nominaciones a los Premios Gotham.

¿DE QUÉ TRATA “UN AMOR POSIBLE”?

“Un amor posible” narra la historia de Mi-ok (Jeon Do-yeon), una mujer que vive tranquila con su esposo desempleado, Ho-seok (Sul Kyung-gu), y con su hijo Cheol (Jung Seol).

Resulta que un funeral los lleva a conocer a Ye-ji (Cho Yeo-jeong), una cineasta que documenta la vida de trabajadores despedidos, y a su esposo, Sang-woo (Zo In-sung). Y ellos son una pareja que disfruta de un estilo de vida bastante acomodado.

Entonces, cuando Mi-ok acepta participar en el documental, se acerca a Ye-ji y comienza a sentir una inquietante atracción por el enigmático Sang-woo.

Además, a medida que los dos mundos conviven, las grietas se hacen cada vez más visibles en la rutina de cada matrimonio.

Cabe resaltar que el guion toma como punto de partida el décimo mandamiento, el que habla de codiciar lo ajeno, idea que inspiró también el ciclo “Decálogo” de Krzysztof Kieślowski.

MIRA EL TRÁILER DE “UN AMOR POSIBLE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “UN AMOR POSIBLE”?

“Un amor posible” llega al catálogo internacional de Netflix el viernes 6 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película coreana, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la cinta está clasificada para mayores de 16 años y dura 164 minutos en total.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “UN AMOR POSIBLE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Un amor posible”:

Jeon Do-yeon (“Secret Sunshine”) como Mi-ok

(“Secret Sunshine”) como Mi-ok Sul Kyung-gu (“Peppermint Candy”) como Ho-seok

(“Peppermint Candy”) como Ho-seok Zo In-sung (“A Frozen Flower”) como Sang-woo

(“A Frozen Flower”) como Sang-woo Cho Yeo-jeong (“Parasite”) como Ye-ji

(“Parasite”) como Ye-ji Jo Yu-ri como la Mi-ok joven

como la Mi-ok joven Jung Seol como Cheol

La trama de "Un amor posible" gira en torno a cómo las vidas de una pareja de clase trabajadora se entrelazan con un matrimonio de una clase socioeconómica alta mientras filman un documental (Foto: Pine House Film / Anonymous Content / Now Films)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí