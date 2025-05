Debido a la gran popularidad que posee ‘Dragon Ball Z’, muchas personas se han animado a tomar captura a diversos momentos que se vieron en el anime con el fin de crear distintos memes que hoy en día circulan en múltiples redes sociales. Uno en particular tiene que ver con una sonrisa de ‘Vegeta‘. Aquella gráfica está siendo muy usada últimamente y en esta nota te voy a revelar de qué capítulo exactamente sacaron la mencionada imagen del ‘príncipe’ de la raza ‘saiyajin’.

Con el fin de que puedas darte cuenta sobre qué meme me estoy refiriendo, más abajo te he dejado una imagen que demuestra cómo normalmente se suele usar el dibujo del guerrero más orgulloso para comunicar algo en particular. Sin duda, la creatividad de los usuarios está por los cielos.

El capítulo del anime de ‘Dragon Ball Z’ donde se vio la sonrisa de ‘Vegeta’ que se convirtió en meme

Habiéndote mostrado el meme, te cuento que aquella sonrisa de ‘Vegeta’ se vio en la saga de los ‘Androides’, exactamente durante la pelea del ‘príncipe’ de la raza ‘saiyajin’ contra ‘Cell’ en su segunda forma. El capítulo del anime en cuestión es el número 157 y fue titulado ‘Un guerrero orgulloso’.

En dicho episodio, el amigo y rival de ‘Gokú’, que estaba en modo ‘Súper Vegeta’, gozaba de un tremendo poder debido a que había entrenado arduamente durante un año en la ‘Habitación del tiempo’ con su hijo ‘Trunks’ del futuro. Su esfuerzo había dado frutos.

¿Por qué ‘Vegeta’ sonrió?

Como el ‘bioandroide’ creado por el ‘Dr. Gero’ no era un digno contrincante para el ‘príncipe’, este último llegó a sonreír al verlo recuperarse de a pocos tras recibir una paliza que lo mandó al mar. Justo el momento en que se enfocó cómo su cara seria pasó a tener una sonrisa confiada es el que utilizaron para el meme.

Cabe mencionar que debido a ese exceso de confianza, ‘Vegeta’ llegó a permitir que ‘Cell’ absorbiera a la ‘Androide 18’ que se encontraba muy cerca de ellos. A raíz de eso, el enemigo alcanzó su forma perfecta y acabó derrotando al ‘saiyajin’, que claramente había cometido un grave error. Ahora que ya sabes en qué capítulo del anime de ‘Dragon Ball Z’ se aprecia la sonrisa del ‘príncipe’ que se volvió meme, anímate a ver el episodio. La pasarás excelente. Créeme.

¿Por qué ‘Vegeta’ tiene entradas tan exageradas?

En 2023, Akira Toriyama (el creador de ‘Dragon Ball’), durante una entrevista que fue publicada en ‘Dr. Mashirito Ultimate Manga Technique‘ (un libro que resume las técnicas de Kazuhiko Torishima para entrenar artistas de manga, conocidas como el ‘Método Torishima’), comentó que se había dado cuenta que mucha gente se llegaba a encariñar bastante con los villanos, a tal punto de volverlos más populares que el mismo héroe y ello no le terminó de agradar. Es por eso que pensó bien en el diseño de ‘Vegeta’.

“En las encuestas de popularidad de personajes, me preguntaba por qué los villanos ganaban en lugar del héroe. Con ‘Vegeta’, incluso me esforcé por no hacerlo atractivo, dándole una línea de cabello extremadamente dramática”, expresó el recordado mangaka, revelando así la razón por la que el guerrero más orgulloso tiene entradas tan exageradas.

