La saga de los ‘Androides’ es, para muchos, la mejor de ‘Dragon Ball Z’ debido a la forma en que se presentaron personajes nuevos y cómo estos acabaron participando en la historia. Uno de los villanos que aparecieron, por ejemplo, fue el ‘Dr. Gero’. En esta nota voy a profundizar un poco en él. Para ser más exactos, en el hecho de que en el doblaje latino del anime le pusieron ‘Maki’. ¿Por qué hicieron eso? Pues en las siguientes líneas lo descubrirás.

La primera vez que vimos al enemigo como tal, que fue el creador de todos los ‘Androides’ que aparecieron en la saga, se produjo en el episodio 122 del anime de ‘Dragon Ball Z’, cuyo título es ‘La identidad del joven misterioso’. Menciono ese capítulo porque ahí ‘Trunks del futuro’ le contó a ‘Gokú’ sobre los próximos villanos que iban a tener los ‘Guerreros Z’ y en un momento, mientras hablaba de ellos, se mostró al ‘Dr. Gero’, pero de espaldas. Sí, en ese entonces no se reveló su rostro. Sin embargo, eso no es todo, ya que ahí el hijo de ‘Vegeta’ no dijo que se llamaba ‘Dr. Gero’, sino ‘Dr. Maki’.

¿Por qué hizo eso si en realidad el personaje creado por Akira Toriyama se llama ‘Dr. Gero’? Pues para responder a esa interrogante voy a tener que mencionar una entrevista que le hicieron en 2021 a José Eduardo Garza Escudero, más conocido como Lalo Garza. Él es un actor de doblaje y director de doblaje mexicano que en el ya indicado año participó en ‘Rayos X Podcast’ del influencer mexicano Ryan Hoffman Baudí, popularmente llamado ‘Rayito’. Estando ahí, habló sobre la decisión que se tomó de cambiar ‘Gero’ por ‘Maki’.

La importancia de Gloria Rocha en toda la situación

Este hombre, como tuvo la tarea de ser la voz de ‘Krilin’ en gran parte del anime, sabe que Gloria Rocha, la directora de doblaje que estuvo encargada de todo el tema del doblaje latino de ‘Dragon Ball Z’, fue quien decidió hacer el cambio de ‘Gero’ a ‘Maki’.

El momento en que Lalo Garza comenzó a hablar sobre cómo al ‘Dr. Gero’ le pusieron ‘Maki’ en el doblaje latino de ‘Dragon Ball Z’. (Foto: Rayos X Podcast / YouTube) ×

Cómo se le ocurrió el nombre ‘Maki’ a Gloria Rocha

“La directora de doblaje, cuando apareció ese personaje, dijo: ‘No. ¿Cómo que ‘Gero’? Suena como ojera. No, no. Hay que cambiarlo. Ponle algo más japonés. Vamos a ponerle… ¿Qué comí hoy? Sushi. Ponle ‘Maki’’. Y lo grabaron así”, contó Lalo Garza, quien después reveló que cuando el cliente se dio cuenta del cambio se comunicó con Gloria para preguntarle por qué había hecho eso y para pedirle que usara el nombre real del personaje.

“Pero es que ya hicimos quién sabe cuántos capítulos”, fueron las palabras que expresó la directora de doblaje en ese entonces, según Lalo, dejando en claro que no veía con buenos ojos hacer el cambio, ya que durante varios episodios ya se había presentado al personaje como ‘Maki’. “Y entonces en la empresa dijeron: ‘Bueno, ahora ya no se va a llamar ‘Maki’. Se va a llamar ‘Maki Gero’”, recalcó el actor de doblaje.

El ‘Dr. Gero’ y el ‘Androide 19’ fueron los primeros rivales de los ‘Guerreros Z’ en la saga de los ‘Androides’. (Foto: Toei Animation) ×

Lo que manifestó Lalo calza perfectamente con lo que vimos en el anime, ya que si bien en un inicio al creador de los ‘Androides’ le decían ‘Dr. Maki’, después pasó a ser llamado por todos como ‘Dr. Maki Gero’. Sí, lo hicieron de un momento a otro. Para mí, todo lo que te he contado es un dato sumamente curioso. Si quieres enterarte de más cosas sobre ‘Dragon Ball’, no dudes en leer las notas que ya hice sobre la obra maestra de Akira Toriyama y estar atento(a) a las próximas que realice. ¡Hasta pronto!

