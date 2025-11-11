Kevin James y Alan Ritchson son los protagonistas de la comedia de acción "Un día fuera de control", dirigida por Luke Greenfield (Foto: Amazon Prime Video)
Kevin James y Alan Ritchson son los protagonistas de la comedia de acción "Un día fuera de control", dirigida por Luke Greenfield (Foto: Amazon Prime Video)
Lo que debía ser una tarde tranquila de charla informal y juegos de fútbol americano para Brian (Kevin James), un contable recientemente desempleado, se convierte en una caótica lucha por sobrevivir cuando acepta pasar una tarde de juegos con Jeff (Alan Ritchson) y son perseguidos por un despiadado grupo de mercenarios en “” (“Playdate” en su idioma original), película de Amazon Prime Video. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

El rodaje de la comedia de acción, dirigida por Luke Greenfield a partir del guion de Neil Goldman y producida por Luke Greenfield, Jason Benoit, Mark Fasano, Jeffrey Greenstein y Sean O’Reilly, empezó el 11 de marzo de 2024 en Vancouver, Canadá, y terminó el 23 de abril.

Kevin James, Alan Ritchson, Sarah Chalke, Alan Tudyk, Stephen Root e Isla Fisher lideran el reparto de “, que también cuenta con las actuaciones de Hiro Kanagawa, Lauren Akemi Bradley, Sarah Surh, Sabrina Dhowre Elba, Massiel Taveras, Miles Fisher, Kurt Long, Kalyn Harper, Luke Greenfield y Peter New. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN DÍA FUERA DE CONTROL”

1. Kevin James como Brian Jennings

Kevin James, que fue parte de “50 First Dates”, “Hitch”, “I Now Pronounce You Chuck & Larry”, “Paul Blart: Mall Cop”, “Grown Ups”, “Zookeeper”, “Here Comes the Boom”, “Pixels”, “Monster House”, “Barnyard”, “Hotel Transylvania”, “Kevin Can Wait”, “The Dilemma”, “Little Boy” y “Becky”, asume el rol de Brian Jennings, un contador desempleado y un padrastro que sigue pasando tiempo con el hijo de su expareja.

2. Alan Ritchson como Jeff Eamon

Alan Ritchson, protagonista de “Reacher” que anteriormente apareció en “Smallville”, “Blue Mountain State”, “Los Juegos del Hambre: En Llamas”, “Fast X” y “Dark Web: Cicada 3301”, da vida a Jeff Eamon, un padre de familia que conoce a Brian en el parque y lo arrastra a una violenta persecución.

3. Sarah Chalke como Emily

Sarah Chalke, que fue parte de producciones como “Roseanne”, “Scrubs”, “How I Met Your Mother”, “Paradise PD”, “Dogs in Space”, “Firefly Lane”, interpreta a Emily en “Un día fuera de control”. Se trata de la madre de Lucas y ex pareja de Brian. Ella no se imagina que su familia vivirá tras conocer a Jeff.

4. Benjamin Pajak como Lucas

Benjamin Pajak, que fue parte de “Where It’s Beautiful When It Rains”, “Past My Bedtime”, “Honeypot K.K.” y “La Vida De Chuck”, asume el papel de Lucas, el hijo de Emily y el hijastro de Brian. Después de establecer una amistad con CJ vive una experiencia improbable.

5. Banks Pierce como CJ

Banks Pierce, que anteriormente apareció en “Lauv: Kids Are Born Stars”, “Dhar Mann”, “Discovering Dad”, “LEGO Pixar BrickToons” y “The Chosen Adventures”, da vida a CJ, el supuesto hijo de Jeff, quien se encarga de protegerlo de las personas que lo persiguen. ¿Por qué buscan al niño?

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Un día fuera de control”:

  • Alan Tudyk como Simon Maddox
  • Stephen Root como Gordan
  • Isla Fisher como Leslie
  • Hiro Kanagawa como Colonel Kurtz
  • Lauren Akemi Bradley como Ivy
  • Sarah Surh como Jessica
  • Sabrina Dhowre Elba como Marla
  • Massiel Taveras como Karen
  • Miles Fisher como Trent
  • Kurt Long
  • Kalyn Harper
  • Luke Greenfield
  • Peter New como Gary

¿DE QUÉ TRATA “UN DÍA FUERA DE CONTROL”?

, en “Un día fuera de control”, “cuando el contador desempleado Brian (Kevin James) se reúne con Jeff (Alan Ritchson), papá de tiempo completo, para que sus hijos jueguen juntos, él espera una tarde tranquila. En cambio, los persiguen unos mercenarios, y Brian no está preparado para sobrevivir a un obstáculo absurdo tras otro. La vida de un papá suburbano se convierte en una película de acción en esta caótica e hilarante aventura.

¿CÓMO VER “UN DÍA FUERA DE CONTROL”?

, por lo tanto, para ver la nueva película de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

