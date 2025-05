El calendario nos indica que hoy estamos 12 de mayo y por eso pensé que esta es la oportunidad perfecta para poder revelarte el motivo por el que esta fecha es muy recordada por los fanáticos de ‘Dragon Ball Z’. Si a ti te interesa recibir esa información, ¡genial! No te vayas y continúa leyendo. Aquí te contaré todo.

Después de tantas notas que he elaborado sobre el mencionado anime creado por Akira Toriyama, ya te debes haber dado cuenta que soy muy fan de esa serie. Realmente, marcó mi infancia. Como la he llegado a ver varias veces, he podido darme cuenta de muchas cosas y lo que hoy te compartiré, sin duda, es un dato curioso.

Para hablar del mismo es necesario mencionar un capítulo puntual del anime. Me refiero al episodio número 122, que se titula ‘La identidad del joven misterioso’. Si luego de haberte indicado ello sigues sin saber la razón por la que el 12 de mayo es una fecha especial, tranquilo(a) porque ya estás cerca de descubrir el motivo.

En ese capítulo, ‘Trunks del futuro’ le contó a ‘Gokú’ que no pertenecía a ese presente, sino que venía justamente del futuro y que había utilizado una máquina del tiempo para poder hablar con él. Tras ello, le reveló que su padre era ‘Vegeta’, lo que explicaba el hecho de que tuviera sangre ‘saiyajin’.

'Trunks del futuro' es quien le avisó a 'Gokú' acerca de lo que iba a ocurrir un 12 de mayo.

El momento en que mencionó “12 de mayo”

Pero ahí no quedó todo, ya que después le dijo algo que era de suma importancia: “Por favor, escuche. En esta época, dentro de 3 años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 km de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. Serán unos terribles monstruos que nadie dominará y todos creerán que no son de este planeta”.

'Trunks del futuro' recalcó que los enemigos que iban a aparecer un 12 de mayo eran sumamente fuertes.

Tras escuchar eso, ‘Gokú’ preguntó si esos seres malignos eran extraterrestres. ‘Trunks’, en ese entonces, manifestó: “No, son ‘Androides’ superdotados hechos en este mundo, conocidos como humanos cibernéticos y su creador es uno de los científicos locos de la famosa ‘Patrulla Roja’, el ‘Dr. Maki’”.

'Gokú' se llevó una gran sorpresa al enterarse de que un miembro de la 'Patrulla Roja' iba a causar muchos desastres en el mundo.

El ‘saiyajin’ criado en la Tierra quedó atónito por todo lo que había escuchado; sin embargo, todavía había más cosas para sorprenderse. Y es que ‘Trunks del futuro’ le comentó que era el único guerrero que había quedado con vida después de 20 años. Eso porque los ‘Androides’ mataron a ‘Vegeta’ y a los demás ‘Guerreros Z’ (a excepción de ‘Gokú’) en su línea temporal.

“A medida que transcurrió el tiempo, los ‘Androides’ fueron asesinando a las personas como si fuera una diversión y por su culpa convirtieron el futuro de este mundo en un infierno”, aseguró. Después, el hijo de ‘Vegeta’ le indicó a ‘Gokú’ que él, desafortunadamente, no tuvo la posibilidad de pelear con las creaciones del ‘Dr. Maki’. Todo por culpa de una enfermedad al corazón, la cual le causó la muerte.

Esa revelación generó frustración en el ‘saiyajin’ criado en la Tierra, que, por suerte para él, acabó recibiendo una medicina que le iba a permitir salir victorioso de su lucha contra esa enfermedad. “Confío plenamente que usted podrá hacer algo para salvar este planeta. Mi madre también tiene las mismas esperanzas y es por eso que hizo todo lo posible para construir la máquina del tiempo”, expresó ‘Trunks del futuro’ tras darle la medicina.

A raíz de esas palabras, ‘Gokú’ le preguntó quién era su madre y se llevó otra gran sorpresa al saber que su progenitora era ‘Bulma’. Ya más adelante, el padre de ‘Gohan’ y ‘Goten’ le dejó en claro que esperaba que el futuro cambie positivamente a raíz de lo que había hecho y eso le agradó bastante a ‘Trunks del futuro’, quien luego se despidió y se marchó. Habiéndote contado todo esto, queda claro que el 12 de mayo marcó un antes y un después en la vida de los ‘Guerreros Z’, razón por la cual es una fecha muy recordada por los fanáticos de ‘Dragon Ball Z’.