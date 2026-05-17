¡Un evento online con promesas de anuncios grandes y dos pesos pesados del shonen al frente! Así se espera la celebración por los 15 años de MAPPA: un festejo pensado para los fans de “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man” y otros animes aclamados del estudio. Entonces, si quieres saber qué se prepara, por qué conviene activar el recordatorio en YouTube y qué otros títulos de la compañía japonesa vale la pena tener en el radar, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” se centra en Yuji Itadori, un estudiante que entra en contacto con una maldición poderosa y acaba entrenando como hechicero para enfrentar monstruos espirituales.

Por otro lado, “Chainsaw Man” presenta a Denji, un joven cazador de demonios que se fusiona con su mascota y pasa a trabajar para una agencia que combate criaturas brutales a cambio de una vida que por fin se parezca a la de una persona común.

¿CÓMO SERÁ EL EVENTO POR LOS 15 AÑOS DE MAPPA?

De acuerdo con la página especial del 15 aniversario, la celebración principal será una transmisión en el canal oficial de MAPPA en YouTube, donde se realizará una “alineación de anuncios” con nueva información sobre varias obras del estudio.

El sitio indica que este especial online se llevará a cabo en junio del 2026 (probablemente el 14 de junio, al ser el día exacto del aniversario de MAPPA), con el objetivo de que los fans puedan disfrutar aún más de sus series favoritas, lo que abre la puerta a la presentación de tráileres, avances de temporadas futuras y posibles anuncios de proyectos inéditos.

Asimismo, la web oficial adelanta que la fiesta no se quedará solo en el streaming: también se realizarán exposiciones presenciales en Tokio y otras ciudades japonesas.

El estudio de animación japonés se fundó el pasado 14 de junio de 2011 (Foto: MAPPA)

¿POR QUÉ ESTE EVENTO ES ESPECIAL PARA LOS FANS DE “JUJUTSU KAISEN” Y “CHAINSAW MAN”?

El bloque de anuncios en YouTube tendrá entre sus protagonistas a “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”, dos de los títulos recientes que consolidaron la imagen del estudio a nivel global.

Así, la cita será una buena oportunidad para escuchar novedades sobre el futuro de ambas franquicias, algo que muchos seguidores esperan con ansias.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS DEL ESTUDIO PUEDES VER EN EL STREAMING?

Si la idea es llegar al evento “al día”, conviene revisar otros animes de MAPPA disponibles en Crunchyroll, los cuales ayudaron a construir la reputación de la empresa a lo largo de los años.

Entre ellos, se encuentran: “Attack on Titan The Final Season”, “Vinland Saga” y “Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí