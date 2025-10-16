“Un fantasma en la batalla” es la nueva película española de Netflix que te mantiene con el corazón al borde y te deja pensando mucho después de que terminan los créditos. Está dirigida por Agustín Díaz Yanes, un nombre que seguramente te suena por “Oro” (2017), y producida por el mismo equipo detrás de “La sociedad de la nieve”: Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona. La historia es intensa, basada en hechos reales, y está llena de rostros conocidos y nuevos talentos del cine español.

La trama gira en torno a Amaia, una joven guardia civil interpretada por Susana Abaitua, que pasa más de una década infiltrada en ETA durante los años más duros del conflicto vasco. Su objetivo es claro: localizar los zulos en el sur de Francia y ayudar a desmantelar a la organización desde dentro. Y aunque su narrativa es ficticia, está inspirada en la Operación Santuario, uno de los mayores trabajos encubiertos llevadas a cabo por la Guardia Civil, que en 2004 logró desarticular parte importante de la cúpula de ETA, incluyendo figuras como Mikel Antza y María Soledad Iparraguirre, alias “Anboto”.

Lo más impactante es que esta película no se queda en el thriller político: también toca las heridas emocionales, personales y sociales que dejó ese período. Y lo hace desde una perspectiva que pocas veces hemos visto en la pantalla: la de una mujer infiltrada, enfrentada a dilemas morales, silencios profundos y decisiones que pesan para siempre.

Ahora bien, si ya te atrapó la trama, te dejo aquí una guía con los actores y personajes más relevantes de “Un fantasma en la batalla” para que sepas quién es quién cuando le des play en Netflix el 17 de octubre.

REPARTO PRINCIPAL DE “UN FANTASMA EN LA BATALLA”

Susana Abaitua es Amaia

Amaia es la protagonista de esta historia. Es una joven guardia civil que se infiltra durante más de diez años en ETA, con la misión de localizar los escondites de armas y explosivos. Su personaje es el hilo conductor de todo el relato y representa el costo personal y emocional de vivir una doble vida durante tanto tiempo.

Susana Abaitua como Amaia en la película española "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix)

Andrés Gertrúdix es el Teniente Coronel Castro

Él es el superior directo de Amaia, su enlace con el mundo real mientras ella está infiltrada. Castro es frío, calculador, pero también un personaje que carga con la presión de tomar decisiones que afectan la vida de otros. Gertrúdix, como siempre, entrega una interpretación sólida y con matices.

Andrés Gertrúdix como el teniente Coronel Castro y Susana Abaitua como Amaia en la película española "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix)

Iraia Elias es Begoña

Una figura clave en el entorno civil vasco, que aporta una visión local del conflicto. Elias da vida a un personaje que se mueve entre lo político, lo social y lo personal. Sus escenas invitan a reflexionar sobre los silencios y las fracturas de una sociedad marcada por el miedo y la polarización.

Iraia Elias y Susana Abaitua en la película "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix)

Ariadna Gil es Anboto

María Soledad Iparraguirre, conocida como “Anboto”, fue una de las figuras más importantes dentro de ETA. En la película, Ariadna Gil la interpreta con una frialdad y presencia imponentes, aportando una mirada femenina y poderosa al núcleo duro de la organización.

Ariadna Gil y Susana Abaitua en la película española "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix)

Raúl Arévalo es Arrieta

Arévalo da vida a uno de los contactos dentro de ETA. Su personaje representa el tipo de figuras con las que Amaia debía convivir sin levantar sospechas. Es un hombre ideológicamente firme, pero también complejo, atrapado en una estructura de poder y miedo.

Raúl Arévalo como Zorion en la película "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix) / LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX

Anartz Zuazua es Mikel Antza (Antza)

El líder del aparato político de ETA, uno de los objetivos principales de la operación. En la película, es una figura clave que personifica el poder, la ideología y la estructura interna de la organización.

Javier Godino es el Comandante Silva

Una figura militar que coordina la operación desde la central. Es quien toma decisiones estratégicas y representa el punto de vista institucional y de inteligencia de la Guardia Civil.

Almagro San Miguel es Antonio

Un agente de apoyo en la operación. Aunque no tiene tantos minutos en pantalla, su papel es fundamental para entender la logística y el trabajo en equipo detrás de la infiltración.

Edu Rejón es el Confidente

Interpretando a uno de los personajes más tensos, Rejón encarna a un confidente que actúa como informante clave para la Guardia Civil. Su rol es determinante para que las piezas del rompecabezas empiecen a encajar.

Iñaki Balboa es Bolinaga

Bolinaga es otro de los militantes vascos dentro del entorno de Amaia. Su presencia añade tensión constante y pone a prueba la capacidad de la protagonista para mantenerse en personaje sin ser descubierta.

Otros actores y personajes de “Un fantasma en la batalla”: