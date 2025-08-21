Ambientada en las décadas de 1990 y 2000, “Un fantasma en la batalla” (“She Walks in Darkness” en inglés) es una película española de Netflix que sigue a una joven guardia civil que lo deja todo para convertirse en agente encubierta dentro de ETA y, durante más de una década, se dedica a localizar sus zulos (depósitos de armas) estratégicos en el sur de Francia. ¿Quieres conocer más detalles del thriller político escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de miembros del elenco y otros datos relevantes.

Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil encabezan el reparto del largometraje que se grabó en numerosas localizaciones del País Vasco español y francés. A ello se unen Almagro San Miguel, Edu Rejón, Antón Soto, Iñaki Balboa, Ander Lacalle, Eneko Sanz y Guillermo San Emeterio.

“Un fantasma en la batalla” también cuenta con los productores de la aclamada película “La sociedad de la nieve”, Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona.

Amaia (Susana Abaitua) es una guardia civil que ha conseguido infiltrarse en ETA en la película española "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix)

“UN FANTASMA EN LA BATALLA”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

“Un fantasma en la batalla” está inspirada en Santuario, la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Asimismo, en las experiencias reales de varios miembros de la Guardia Civil implicados en la lucha antiterrorista.

¿DE QUÉ TRATA “UN FANTASMA EN LA BATALLA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Un fantasma en la batalla”, está “ambientada en las décadas de 1990 y 2000, y cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que pasa más de diez años infiltrada en la organización terrorista con el objetivo de localizar los zulos de la banda en el sur de Francia.”

Por lo que he visto en el tráiler, se muestra algunos momentos que Amaia ha enfrentado a lo largo de sus años de servicio mientras lee el poema “Un aviador irlandés prevé su muerte” de William B. Yeats. “No lucho por deber, por ley, por un caudillo. Ni tras gloria y clamor de multitudes. Un solitario impulso de delicia, me trajo a este tumulto entre las nubes….”, dice la protagonista.

FECHA DE ESTRENO DE ”UN FANTASMA EN LA BATALLA”

“Un fantasma en la batalla” se estrenará el 17 de octubre de 2025 en Netflix, luego de su llegada a los cines españoles el 3 de octubre y su premiere global en la Sección Oficial (fuera de concurso) del Festival de San Sebastián.

Por lo tanto, para ver la nueva película española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “UN FANTASMA EN LA BATALLA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UN FANTASMA EN LA BATALLA”

Susana Abaitua como Amaia

Ariadna Gil

Raúl Arévalo

Almagro San Miguel como Antonio

Andrés Gertrúdix

Edu Rejón

Iraia Elias

Antón Soto

Iñaki Balboa

Ander Lacalle

Eneko Sanz

Guillermo San Emeterio

Ariadna Gil y Susana Abaitua lideran el reparto principal de la película española "Un fantasma en la batalla" (Foto: Netflix)

