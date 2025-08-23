Netflix sigue apostando por los dramas internacionales y ahora trae a la pantalla “Abandoned Man”, originalmente titulada “Metruk Adam”. Bajo la dirección de Çagri Vila Lostuvali, la historia presenta a Baran, un hombre marcado por un pasado doloroso: cumplir condena en prisión por un crimen que en realidad cometió su hermano. Tras recuperar la libertad, Baran busca recomponer su vida, pero descubre que empezar de nuevo es un desafío mucho más complejo de lo que imaginaba.

El personaje central sueña con abrir su propio taller mecánico, un símbolo de independencia y redención. En el camino, establece un vínculo especial con su sobrina Lidya, quien se convierte en una pieza clave para ayudarlo a enfrentar los fantasmas del pasado. La relación entre ambos no solo aporta ternura a la trama, sino que también muestra cómo los lazos familiares pueden ser un motor de resiliencia y esperanza.

Con un elenco encabezado por Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahimcan Kapkap, Edip Tepeli, Burcu Cavrar y Ercan Kesal, la película explora temas universales como el perdón, las segundas oportunidades y la importancia de la familia en los momentos más oscuros. La fuerza de las actuaciones y la dirección sensible hacen que este drama trascienda fronteras culturales y emocione a espectadores de todo el mundo.

PERO EL ATRACTIVO DE “ABANDONED MAN” NO SE LIMITA A SU HISTORIA

El equipo de producción cuidó cada detalle en la selección de escenarios, lo que añade un realismo y una atmósfera especial a la narrativa. El rodaje se llevó a cabo íntegramente en Turquía, principalmente en Estambul, una ciudad que mezcla historia milenaria con modernidad y que se convierte casi en un personaje más de la película.

Las cámaras se instalaron en lugares icónicos como el barrio de Arnavutköy, en el distrito de Beşiktaş, famoso por sus casas de madera de estilo Art Nouveau que aportan un aire nostálgico y pintoresco.

También se rodaron escenas en el distrito de Beykoz, donde destacan monumentos como el Anadoluhisarı, el pabellón Küçüksu y el Palacio del Jedive, además de la imponente vista del Puente del Bósforo, símbolo de unión entre Europa y Asia.

Baran (Mert Ramazan Demir) en la película turca "Un hombre abandonado" (Foto: Netflix)

La producción comenzó en julio de 2024, bajo el título provisional de Tamir Adam, y finalizó en agosto del mismo año. Según reportes, tanto el elenco como el equipo disfrutaron de la experiencia, creando amistades y recuerdos durante las semanas de filmación. Este espíritu de camaradería se refleja en la pantalla, transmitiendo autenticidad en cada escena.

Gracias a su combinación de drama humano y escenarios cautivadores, “Abandoned Man” se suma a la larga lista de producciones que han encontrado en Estambul un set ideal. La ciudad ya ha sido escenario de títulos reconocidos como “Mi padre y mi hijo”, “Milagro en la celda número 7″ y la exitosa serie “El foso”. Con esta nueva apuesta, Netflix reafirma que Turquía se ha convertido en un epicentro creativo que conquista cada vez más al público global.

