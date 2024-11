Una revalidación de la vejez es la apuesta que llega este jueves 21 de noviembre a Netflix: “Un hombre infiltrado” (“A Man on the Inside”, en inglés).

Basada en el aclamado documental chileno “El agente topo” (2020), “Un hombre infiltrado” es una comedia de 8 episodios que sigue a Charles, un profesor jubilado que recibe una nueva oportunidad en la vida cuando responde al anuncio de una detective y se convierte en el topo de una investigación secreta en el hogar de retiro Pacific View, en San Francisco.

La serie ha sido desarrollada por Mike Schur, el mismo creador de “The Good Place”, “Brooklyn Nine-Nine” y “Parks and Recreation” y guionista de “The Office”.

Además, es protagonizada por Ted Danson y un exclusivo grupo de actores veteranos que te presento a continuación (junto con el tráiler del show):

1. TED DANSON ES CHARLES

Algunos años después de “The Good Place”, Ted Danson vuelve a Netflix como Charles, un profesor jubilado y viudo que se infiltra en un hogar de retiro para resolver la desaparición de la reliquia familiar de uno de los residentes.

Danson es conocido principalmente por los papeles de Sam Malone en “Cheers”, del Dr. John Becker en “Becker” y de D.B. Russell en “CSI: Crime Scene Investigation” y “CSI: Cyber”. También hizo del arquitecto demoníaco Michael en “The Good Place”, aunque esta lista queda corta para sus 50 años de carrera artística. Seguramente lo recuerdas también de “Tres hombres y un bebé” (1987) y “Hecho en América” (1993), por citar algunas de sus películas más famosas. ¿Sabías que está casado con Mary Steenburgen?

Ted Danson se infiltra en un hogar de ancianos en "Un hombre infiltrado" (Foto: Netflix)

2. MARY ELIZABETH ELLIS ES EMILY

Emily es una mujer casada, con tres hijos, que trata de adaptarse a la nueva vida de su padre, Charles, como detective encubierto.

Mary Elizabeth Ellis es parte del elenco de “It’s Always Sunny in Philadelphia” desde el año 2005 y recientemente la has visto en el cine en películas como “Red One” (2024) y “Licorice Pizza” (2021).

Mary Elizabeth Ellis es la preocupada hija de Charles en "Un hombre infiltrado" (Foto: Netflix)

3. STEPHANIE BEATRIZ ES DIDI

Didi es la directora general, que todo lo ve y todo lo sabe, de la casa de retiro Pacific View en San Francisco.

¿Quién no conoce a Stephanie Beatriz? La actriz de ascendencia argentina es archifamosa por haber interpretado a Rosa Díaz en todas las temporadas de “Brooklyn Nine-Nine” y por haber sido la voz de Mirabel Madrigal en la película de Disney “Encanto”. También fue parte de “In the Heights” (2020) y, hace muy poco, de la adaptación para la televisión de “Twisted Metal Quiet” (2023) y de la increíble “Hazbin Hotel” (2024).

Stephanie Beatriz esta vez no es la detective, sino la directora... del hogar de retiro (Foto: Un hombre infiltrado / Netflix)

4. LILAH RICHCREEK ESTRADA ES JULIE

Julie es la investigadora privada que contrata a Charles como su espía y que finge ser su hija para ingresar a la residencia de ancianos.

El de la Dra. Nellie Cuevas en “Chicago Med” es el rol más conocido de Lilah Richcreek Estrada, aunque quizá también la has visto en otra producción de Netflix, “Grace and Frankie”.

Julie es la detective privada que recluta a Charles en "Un hombre infiltrado" (Foto: Netflix)

5. STEPHEN MCKINLEY HENDERSON ES CALBERT

Llegado de Washington D. C., Carlbet es los ojos y oídos de la comunidad de Pacific View.

Stephen McKinley Henderson es un actor al que seguramente reconoces de muchas películas como “Dune” (2021) o “Beau tiene miedo” (2023), aunque su mejor trabajo ha estado en el teatro, donde ha sido nominado dos veces al Tony. ¿No lo recuerdas como el portero al que le roban todos sus ahorros en “Robo en las alturas” (2011)?

Calbert es la mejor ayuda que podría conseguir Charles en el asilo, aunque también debería cuidarse de sus sospechas (Foto: Un hombre infiltrado / Netflix)

6. SALLY STRUTHERS ES VIRGINIA

Virginia es la más vivaz residente de Pacif View, que se enamora a primera vista de Charles.

Ganadora de dos premios Emmy por su trabajo como Gloria en la mítica “All in the Family”, Sally Struthers es una inminencia de la televisión que también ha aparecido en otros éxitos como “Gilmore Girls”. Incluso es mencionada en un par de episodios de South Park, aunque a modo de burla.

Virginia es la posibilidad de Charles de volver a amar (Foto: Un hombre infiltrado / Netflix)

7. EUGENE CORDERO ES JOEL

Joel es el esposo de Emily, además de profesor de ciencias. Es descrito como una persona comprensiva y sumamente competente.

Eugene Cordero viene de trabajar con Ted Danson en “The Good Place” y entre sus muchos créditos, principalmente cómicos, puede mencionarse “Crazy Ex-Girlfriend”, “House of Lies” y “Wrecked”. Quizá también lo reconoces de Loki.

Joel es el soporte de Emily en medio de su nueva relación con su padre (Foto: Un hombre infiltrado / Netflix)

8. MARGARET AVERY ES FLORENCE

Florence es la mejor amiga de Virginia, amante de la poesía y fiel seguidora de los Golden State Warriors.

A sus 80 años, Margaret Avery tiene una carrera envidiable, que incluye una nominación al Óscar por El color púrpura (1985). “Un hombre infiltrado” marca su retorno a la televisión algunos años después del final de “Being Mary Jane”.

"Un hombre infiltrado" marca el regreso a la actuación de Margaret Avery (Foto: Netflix)

9. JOHN GETZ ES ELLIOTT

Elliott es el seductor de Pacific View, que se siente amenazado cuando Charles se muda al hogar de retiro.

John Getz es especialmente popular por haber hecho de Stathis Borans en las películas de “La mosca”, aunque también puedes verlo en series como “Transparent” y “Grace and Frankie”. Incluso aparece en “American Horror Story: Apocalypse”.

Elliot es el playboy de la residencia (Foto: Un hombre infiltrado / Netflix)

10. SUSAN RUTTAN ES GLADYS

Gladys es una glamorosa diseñadora de vestuario que se convierte en la vecina de Charles en Pacific View.

Susan Ruttan es otro icono de la televisión estadounidense, nominada cuatro veces al Emmy por su papel de Roxanne Melman en “L. A. Law”.

Gladys vive en el cuarto contiguo al de Charles (Foto: Un hombre infiltrado / Netflix)

También son parte del elenco:

Lori Tan Chinn es Susan, la presidenta del consejo de residentes de Pacific View.

Clyde Kusatsu es Grant, es un residente de Pacific View que está especialmente preocupado por que sepas que se graduó de Princeton.

Marc Evan Jackson es Evan, el cliente que contrata a Julie para investigar el robo del collar de su madre.

Jama Williamson es Beatrice, la directora de actividades de Pacific View que nunca ha tenido un mal día en su vida.