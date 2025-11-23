Charles Nieuwendyk regresó para descubrir un nuevo misterio, pero ahora ya no será dentro del Pacific View, sino en una universidad cuando trata de averiguar quién está chantajeando al presidente del Wheeler College. A raíz de los nuevos sucesos que se presentarán en la trama, te doy a conocer dónde se grabó la segunda temporada de “Un hombre infiltrado”.

Vale mencionar que la entrega dos de la serie de comedia se estrenó el 20 de noviembre en Netflix. la producción se basó libremente en el documental “El agente topo” de Maite Alberdi, de 2020.

El escenario para rodar un hombre infiltrado es California (Foto: 3 Arts Entertainment / Fremulon / Micromundo Producciones / Motto Pictures, Transportation Resources)

LOCACIONES DE “UN HOMBRE INFILTRADO 2”

Antes de mencionarte los lugares donde se grabó “Un hombre infiltrado 2”, es preciso indicar que la mayor parte de la historia se desarrolla en Wheeler College y sus alrededores.

CONDADO DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

El condado de Los Ángeles fue la principal locación de la segunda entrega de la comedia. Las escenas que se ambientan en el Wheeler College y sus alrededores se filmaron en el campus del Instituto Tecnológico de California (CTI), ubicado en East California Boulevard, en Pasadena.

Dicho centro de estudios también es conocido como CalTech, cuyas instalaciones sirvieron de escenario para la producción. Entre ella se encuentran el Auditorio Beckman, el Laboratorio Bridge de Física, el Laboratorio Kerckhoff de Ciencias Biológicas y más.

Charles Nieuwendyk (Ted Danson) en la segunda temporada de "Un hombre infiltrado" (Foto: Netflix)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Los exteriores de la oficina de Investigaciones Kovalenko de la serie, en realidad se grabó en el exterior del inmueble ubicado en 374 The Embarcadero. En tanto, las tomas externas de Pacific View se rodaron en un establecimiento situado en 1201 California Street.

Vale mencionar que San Francisco destaca por lugares emblemáticos como el Barrio Chino, el Parque Golden Gate y el Puente Golden Gate, por citar algunos.

Es importante destacar que el rodaje principal de “Un hombre infiltrado 2” comenzó en mayo de 2025 y concluyó a finales de junio, poco más de un mes después.

