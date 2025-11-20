CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque el nuevo caso en el que Charles Nieuwendyk (Ted Danson) se involucró en la segunda temporada de “Un hombre infiltrado” (“A Man on the Inside” en su idioma original) se resolvió, no significa que Charles no pueda regresar con otra intrigante investigación. Por lo tanto, los usuarios de netflix que disfrutan de esta comedia se preguntan si las aventuras de Nieuwendyk continuarán en una tercera entrega. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Cuando un misterioso chantajista amenaza al rector del Wheeler College, Jack Berenger (Max Greenfield), el protagonista de la serie creada por Michael Schur y basada en el documental “El agente topo”, nominado al Óscar al mejor documental en 2021, se hace pasar por profesor para encontrar al culpable. Una vez más, tiene varios sospechosos y pocas pistas que seguir.

Mientras Charles sigue el rastro del misterioso chantajista que se opone a que Wheeler College acepte el dinero de Brad Vinick (Gary Cole), un excéntrico exalumno convertido en multimillonario, y se distrae con un interés amoroso, Julie (Lilah Richcreek Estrada) se reencuentra con alguien muy importante de su pasado y evalúa esa relación. Entonces, ¿habrá temporada 3 de “Un hombre infiltrado”?

¿Mona (Mary Steenburgen) y Charles Nieuwendyk (Ted Danson) retomarán su romance en una tercera temporada de "Un hombre infiltrado"? (Foto: Netflix)

“UN HOMBRE INFILTRADO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la comedia protagonizada por Ted Danson como un jubilado convertido en investigador privado aficionado. No obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios con nuevas aventuras de Charles Nieuwendyk.

Aunque aún es pronto para una confirmación de la plataforma de streaming de la N roja, es probable que la serie obtenga una renovación si consigue buenos resultados, al igual que la primera entrega. Para tener una idea más clara, es necesario esperar algunas semanas.

Al final de la segunda temporada de “Un hombre infiltrado”, las últimas piezas del caso Wheeler empiezan a caer en su lugar, lo que le abre nuevas puertas a todo el mundo, incluidos detectives y sospechosos. Tras la confesión del supuesto culpable, la verdad se revela.

Por otro lado, Charles obtiene su propia licencia de investigador privado, lo que deja la duda de si continuará trabajando para Julie o aceptará casos por su cuenta. Tal vez en una tercera entrega busque misterios más grandes por resolver.

También queda pendiente la vida amorosa de Charles. ¿Encontrará un nuevo interés amoroso o Mona (Mary Steenburgen) volverá a su vida? ¿Qué pasará con los personajes que rodean al protagonista como su hija Emily?

¿Julie (Lilah Richcreek Estrada) y Charles Nieuwendyk (Ted Danson) volverán a trabajar juntos en una tercera temporada de "Un hombre infiltrado"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “UN HOMBRE INFILTRADO”?

La segunda temporada de “Un hombre infiltrado” está disponible en Netflix desde el 20 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí