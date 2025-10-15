¿Qué harías si el médico te dice que te quedan pocos meses de vida? Quizá el mundo se te venga encima y quieres dejarlo todo, pero no es posible, ya que hay alguien que depende de ti: tu menor hijo. Esto es algo que veremos en el drama turco “Un lugar seguro”, que además de hacernos derramar varias lágrimas, también nos envolverá en una trama cargada de esperanza con toques de humor. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta producción que aterrizó en Netflix.

“Un lugar seguro”﻿ es el drama que conmueve a todo el mundo (Foto: TAFF Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “UN LUGAR SEGURO”?

“Un lugar seguro” nos presenta la historia de Melissa, una madre soltera diagnosticada con una enfermedad terminal que está preocupada por el futuro de su pequeño hijo, ya que cuando parta de este mundo, el menor se quedaría completamente solo. “Ese tipo que ven es mi doctor, me dijo que me quedaban cinco meses de vida; le pregunte si podían ser tres, pero dijo que cinco. No tengo miedo, pero tengo un gran problema… más bien, pequeño [mientras enfocan a Can]”, menciona la protagonista.

En otra toma, la vemos con su amiga, quien le menciona que si un hombre estaría en su lugar, él ya hubiera encontrado una madre de reemplazo, por lo que la anima a buscar a alguien que se haga cargo de su niño de seis años.

En “Un lugar seguro”﻿, cuando Firat y Melisa deciden conocerse mejor, luego de dos fracasos (Foto: TAFF Pictures)

Un buen día, se le cruza en su camino un soltero de nombre Firat, y aunque su primer y segundo encuentro no es tan bueno, se dan la oportunidad de conocerse. Cuando están solos, él le pide que le cuente sus problemas, pero ella le dice que si la escucha se pondría a llorar; sin embargo, este responde: “¿Acaso te estás muriendo?”. Luego proceden a brindar.

Aunque el primer paso para un acercamiento se dio, ahora falta que la mujer le presente a su hijo en una cena, que no resulta tan bien como lo esperaba. En las escenas posteriores, vemos cómo los tres empiezan a entenderse mejor. ¿Aceptará hacerse cargo del pequeño?

Cuando Firat, Melissa y Can van a cenar la primera vez, perolas cosas no resultan tan bien como pensaban en “Un lugar seguro”﻿ (Foto: TAFF Pictures)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “UN LUGAR SEGURO”

Según la sinopsis que le da Netflix a “Un lugar seguro” se lee: “Una madre soltera, diagnosticada con una enfermedad terminal, se cruza con un soltero encantador, mientras enfrenta el futuro con su obstinado hijo de seis años”.

El tráiler de poco más de 2 minutos nos llevará por diversas emociones, desde la tristeza, el dolor y la resignación hasta la esperanza.

¿CÓMO VER “UN LUGAR SEGURO”?

La película turca de 2022 está disponible en Netflix; por tanto, debes tener una cuenta activa para disfrutar de esta producción que mezcla drama, romance y comedia.

Una madre, un hijo y un nuevo comienzo: así es “Un lugar seguro” (Foto: TAFF Pictures)

ELENCO DE “UN LUGAR SEGURO”

Asli Enver como Melisa, la madre soltera con pocos meses de vida

Kaan Urgancioglu como Firat, el soltero que conoce Melisa

Mert Ege Ak como Can, el hijo testarudo de Melisa

Ezgi Senler como Fatos, la amiga de Melisa que la anima a buscar a alguien

Sertaç Güder como Sarisin Müsteri

Defne Ayse Özpirinç como Sirin

Gizem Özmen como cajera

Vural Sahanoglu como cajero

Ibrahim Can como Beyaz Esyaci

Raki como Köpek Firat

Ibrahim Kendirci como Görkem

Seray Sever como Serin

Asli Enver como Melisa (Foto: TAFF Pictures)

