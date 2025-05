El documental “Un matrimonio mortal en Carolina del Norte” nos da a conocer cómo el brutal asesinato de Jason Corbett no solamente estremeció a la población en 2015, también dividió a la ciudadanía. Y no era para menos, pues la persona que acabó con su vida fue su suegro Thomas Martens, quien le dijo a la policía que lo golpeó hasta la muerte con un bate de béisbol para defender a su hija Molly. “Yo iba a salvarle la vida o morir en el intento, y no me arrepiento”, dice el exagente del FBI. Si bien, ambos fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado en 2017, sus condenas fueron revocadas posteriormente por la Corte Suprema de dicho estado. Debido a que ha pasado una década desde aquel crimen, el que menos se pregunta qué ocurrió con la mujer y dónde se encuentra actualmente. En los siguientes párrafos, lo que se sabe.

Antes te contamos por qué las opiniones se dividieron. Todo surgió cuando en un inicio los hijos menores de la víctima, de 10 y 8 años, señalaron que su padre agredía a su nueva esposa, pero luego revelaron que los instruyeron para que dijeran eso. Cabe mencionar que la película documental está disponible en Netflix desde el 9 de mayo de 2025.

Jason Corbett junto a su esposa Molly Martens y sus hijos, Jack y Sarah, en el documental "Un matrimonio mortal en Carolina del Norte" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ PASÓ CON MOLLY MARTENS Y DÓNDE ESTÁ AHORA?

A pesar de que Molly Martens se declaró inocente, tanto ella como su padre fueron condenados, en 2017, a cumplir entre 20 y 25 años en prisión tras ser declarados culpables de asesinato en segundo grado; sin embargo, apelaron la condena y consiguieron un nuevo juicio. En 2023, padre e hija llegaron a un acuerdo con la fiscalía, por lo que señalaron haber cometido homicidio involuntario, por lo que su sentencia se redujo a 51 meses de cárcel, aunque sus abogados pidieron que se descuente los meses que ya habían cumplido purgado tras las rejas; y así fue.

Como el tiempo ya se había cumplido, incluso antes del nuevo juicio, ella salió en libertad el 6 de junio de 2024, fecha en la que dejó una prisión del condado de Davidson. Lo mismo pasó con su progenitor.

Una fotografía de padre e hija tras ser detenidos por el crimen de Jason Corbett (Foto: Netflix) ×

De acuerdo con AP News, una vez que Molly Martens y su padre Tom Martens salieron libres, tuvieron que ser sometidos a supervisión por un año. Ellos debían permanecer en Tennessee, ya que era el estado natal de Martens.

Como la ley estadounidense prohíbe a los delincuentes convictos vivir bajo el mismo techo, los dos se separaron, algo que no durará por mucho tiempo, ya que una vez que la mujer concluya su libertad condicional supervisada podrá ir a la casa de sus padres.

Se sabe que Tom Martens, tras ser liberado también de una prisión en el condado de Davidson, el 6 de junio de 2024, se fue a Knoxville, Tennessee, publica Decider.

Hasta la actualidad, Molly Martens asegura que su Jason Corbett iba a matarla (Foto: Netflix) ×

