“Un matrimonio mortal en Carolina del Norte” nos da a conocer todo el complejo caso de la muerte de Jason Corbett, a manos de su suegro Thomas Martens, quien lo golpeó con un bate de béisbol – según aseguró – en defensa de su hija Molly a la que estaba estrangulando. Este brutal crimen conmocionó a la ciudadanía en 2015, no sólo por la forma cómo ocurrieron los hechos, también porque los pequeños hijos del fallecido señalaron que fueron inducidos a mentir por su madrastra para que dijeran a las autoridades que su padre la maltrataba. Debido a que este caso dividió a la ciudadanía, te contamos qué pasó con Thomas y dónde se encuentra actualmente.

Cabe mencionar que este documental se encuentra disponible en Netflix desde el 9 de mayo de 2025. Incluye entrevistas exclusivas con los Martens, los hijos de Jason: Jack y Sarah, su hermana Tracey y su cuñado David.

¿QUÉ PASÓ Y DÓNDE ESTÁ AHORA THOMAS MARTENS?

La madrugada de aquel 2 de agosto de 2015, el 911 recibió una llamada. Era Thomas Martens para informar que Jason Corbett estaba gravemente herido. Cuando la operadora le preguntó qué había ocurrido, él le comentó que tuvo un altercado con su yerno, después de ver que estaba estrangulando a su hija Molly. Por tal motivo, cogió un bate de béisbol y lo golpeó. “El esposo de mi hija, él se peleó con mi hija. Le di [con el bate]. Creo que no respira (…)”, fue parte de lo que relató.

Si bien, su accionar fue cuestionado, el aseguró que actuó en defensa de Molly, por lo que no cambiaría nada de ese día si las cosas hubieran ocurrido de la misma manera. “Yo iba a salvarle la vida o morir en el intento, y no me arrepiento”, señaló en el documental.

Tras ello, en exagente del FBI fue detenido, al igual que su hija; y en 2017 fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado, por lo que pasarían entre 20 y 25 años en prisión; sin embargo, apelaron y sus condenas fueron revocadas por la Corte Suprema de Carolina del Norte; es más, consiguieron un nuevo juicio.

Fue así como en 2023, Thomas Martens y su hija Molly llegaron a un acuerdo con la fiscalía, culpándose de haber cometido homicidio involuntario; por tanto, su sentencia se redujo a 51 meses de cárcel, pero sus abogados pidieron que se descuente los meses que ya habían pasado tras las rejas; y así fue.

Como el tiempo ya se había cumplido, incluso antes del nuevo juicio, ambos salieron en libertad el 6 de junio de 2024. Debido a debían someterse a supervisión, ellos fueron vigilados durante un año, de acuerdo con AP News.

Se sabe que Thomas Martens se mudó a Knoxville, Tennessee, su estado natal, donde vive con su esposa. Él no puede compartir la misma casa con su hija por una ley estadounidense, que prohíbe a los delincuentes convictos vivir bajo el mismo techo. Pese a ello, se sabe que Molly también se encuentra en la misma ciudad, aunque pronto se reencontrarán, pues ya está a punto de acabar su libertad condicional supervisada.

