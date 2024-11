Una joven viuda le da vida a un muñeco de nieve tras colocarle su bufanda en “Un muñeco de nieve para derretirse” (“Hot Frosty” en su idioma original), comedia romántica y de fantasía navideña de Netflix. Gracias a Jack (Dustin Milligan), Kathy (Lacey Chabert) podrá redescubrir el amor, la risa y la alegría de la Navidad. ¿Quiénes conforman el elenco de la película dirigida por Jerry Ciccoritti y escrita por Russell Hainline? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Chabert describió la cinta como “muy divertida, ligera y encantadora. Pero también tiene un hilo conductor lleno de sentimiento, y todos estos personajes están pasando por algo, ya sea algo más cómico o algo más profundamente arraigado en las emociones. Creo que esta película tiene un tono muy especial”, indicó a Tudum.

Lacey Chabert y Dustin Milligan encabezan el elenco de “Un muñeco de nieve para derretirse”, conformado por Katy Mixon, Lauren Holly, Joe Lo Truglio, Craig Robinson, Chrishell Stause, Sherry Miller, Sarah DeSouza-Coelho, Sophia Webster, Bobby Daniels, Christine Okuda Hara, Janice Israeloff y Jennie Esnard.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE”

1. Lacey Chabert como Kathy

Lacey Chabert, recordada por interpretar a como Gretchen Wieners en la icónica “Mean Girls” y por películas como “Black Christmas”, “Ghosts of Girlfriends Past”, “Christian Mingle” y “All I Want for Christmas Is You”, asume el rol de Kathy, una joven viuda que de algunas manera logra que un muñeco de nieve cobre vida.

“La inocencia de Jack y su novedad en el mundo realmente abren el corazón de Kathy y le permiten ver el mundo con una perspectiva un poco más infantil”, explicó Chabert.

Lacey Chabert interpreta a Kathy, una joven viuda que redescubre el amor con Jack, en la película navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

2. Dustin Milligan como Jack

Dustin Milligan, actor canadiense conocido por su papel de Ethan Ward en la serie adolescente “90210″ y por producciones como “Destino final 3″, “El efecto mariposa 2″, “A Family Man”, “A Simple Favor” y “Blindspot”, interpreta a Jack, el muñeco de nieve que se convierte en un atractivo hombre.

“El mundo entero es completamente nuevo para él”, dijo Milligan a Netflix. “Es refrescante, especialmente en Navidad, experimentar la magia y la maravilla de esa temporada a través de Jack. Está viendo cosas completamente nuevas por primera vez y experimentándolas con un guía muy confiable”.

Dustin Milligan da vida a Jack, el muñeco de nieve que se convierte en un atractivo hombre, en la comedia navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

3. Katy Mixon como Dottie

Katy Mixon, que participó en series como “Two and a Half Men”, “Eastbound & Down”, “Mike & Molly”, “American Housewife”, “Big Hero 6: The Series”, “The Thing About Pam” y “George & Tammy”, da vida a Dottie, la doctora con la que Kathy lleva a Jack tras encontrarlo en su camino.

Kathy lleva a Jack con Dottie (Katy Mixon) para que lo ayude con su "confusión" en la película navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

4. Craig Robinson como el Sheriff Hunter

Craig Robinson, conocido por su personaje Darryl Philbin en la serie de NBC “The Office”, y por películas como “Pineapple Express”, “Hot Tub Time Machine”, “Dolittle” y “My Spy: The Eternal City”, asume el papel del Sheriff Hunter en la película “Hot Frosty”.

“Es muy serio en su trabajo y se cree muy importante. Fue divertido interpretarlo”, contó Robinson a Tudum.

El Sheriff Hunter (Craig Robinson) interroga a Jack en la comedia navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

5. Joe Lo Truglio como el Sheriff adjunto Schatz

Joe Lo Truglio, conocido por su papel de Charles Boyle en la comedia de “Brooklyn Nine - Nine” y por las películas “Wet Hot American Summer”, “I Love You, Man”, “Superbad”, “Paul”, “Role Models” y “Wanderlust”, interpreta a al Sheriff adjunto Schatz.

El Sheriff adjunto Schatz (Joe Lo Truglio) ayuda a Jack a conquistar a Kathy en la película navideña "Un muñeco de nieve para derretirse" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Un muñeco de nieve para derretirse”:

Lauren Holly como Jane

Chrishell Stause

Sherry Miller

Sarah DeSouza-Coelho como Nicole

Sophia Webster como Kady

Bobby Daniels como el Chef Isaac

Christine Okuda Hara como Nancy

Janice Israeloff como Sheila

Jennie Esnard como Diana

¿DE QUÉ TRATA “UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Un muñeco de nieve para derretirse”, “dos años después de perder a su marido, Kathy da vida mágicamente a un apuesto muñeco de nieve. Gracias a su ingenuidad, el muñeco hace que Kathy vuelva a reír, sentir y amar, y ambos terminan enamorándose el uno del otro, justo a tiempo para Navidad… y antes de que él se derrita”.

¿CÓMO VER “UN MUÑECO DE NIEVE PARA DERRETIRSE”?

“Un muñeco de nieve para derretirse” se estrenará el miércoles 13 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.