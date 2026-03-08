Si quedaste atrapado o atrapada con la trama de “Un novio por suscripción” (en inglés: “Boyfriend on Demand”), donde una productora de webtoons, exhausta por un trabajo que le deja sin tiempo ni para el amor, ve su vida cambiar por completo al probar un servicio de citas virtuales con hombres imposiblemente perfectos, probablemente te quedaste con ganas de más historias que mezclen romance y comedia. En esta nota reunimos cinco series de Netflix con protagonistas igual de sobrecargados y relaciones complicadas, ideales para seguir maratoneando después de terminar el drama coreano.
1. “BESO DINAMITA”
Sinopsis de “Beso dinamita”: la historia gira en torno a Go Da-rim, una mujer soltera que finge ser madre para conseguir un empleo en una empresa dedicada a productos de cuidado infantil. En su nuevo trabajo se cruza con Gong Ji-hyeok, el jefe de equipo que es un hombre serio, meticuloso y completamente ajeno al caos que está a punto de entrar en su vida. Todo comienza cuando ella lo besa accidentalmente (o quizás no tanto), y ese simple gesto desata una serie de situaciones que cambian el rumbo de ambos.
- Protagonistas: Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin y Kim Mu-jun
- Nro. de episodios: 14
- Año: 2025
- Clic aquí para ver “Beso Dinamita” en Netflix
2. “KING THE LAND”
Sinopsis de “King the Land”: sigue a Go Won, el heredero de The King Group, un conglomerado de hoteles de lujo, aerolíneas y distribución, quien pese a tenerlo todo, no posee un solo recuerdo de su madre, desaparecida misteriosamente. Él regresa al King Hotel para encontrar la solución a la desaparición de su progenitora, pero allí se topa con Cheon Sa-rang, una empleada de dicho lugar que siempre muestra una cálida sonrisa, algo que incomoda al joven.
- Protagonistas: Lee Jun-ho, Lim Yoon-a y Go Won-hee
- Nro. de episodios: 16
- Año: 2023
- Clic aquí para ver “King the Land” en Netflix
3. “UN AMOR LOCO”
Sinopsis de “Amor loco”: No Whi O trabaja como detective y aunque tiene una vida bastante decente, un día ocurre un incidente haciendo que todo cambie, pues pierde el control de sí y no puede manejar su enfado contra el resto. Él es vecino de Lee Min Kyung con quien comparte psiquiatra, y a pesar de que están hartos de que sus caminos se crucen, de alguna manera la vida los sigue juntando.
- Protagonistas: Jung Woo, Oh Yeon-seo y Baik Ji-won
- Nro. de episodios: 13
- Año: 2021
- Clic aquí para ver “Un amor loco” en Netflix
4. “PROPUESTA LABORAL”
Sinopsis de “Propuesta laboral”: Ha-ri se hace pasar por su amiga durante una cita a ciegas para ahuyentar al pretendiente. Pero el plan cambia cuando este resulta ser su CEO, que le hace una propuesta: casarse con él.
- Protagonistas: Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong y Kim Min-gue
- Nro. de episodios: 12
- Año: 2022
- Clic aquí para ver “Propuesta laboral” en Netflix
5. “¡TIERRA, TRÁGAME!”
Sinopsis de “¡Tierra, trágame!”: nos presenta a nuevos amigos, nuevos amores y nuevas experiencias que se entremezclan en un variopinto dormitorio universitario de Corea que aloja a alumnos de todo el mundo.
- Protagonistas: Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong y Kim Min-gue
- Nro. de episodios: 12
- Año: 2021
- Clic aquí para ver “¡Tierra, trágame!” en Netflix
