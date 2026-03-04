Kim Jisoo es la protagonista de la serie coreana "Un novio por suscripción", dirigida por Kim Jung-sik a partir del guion de Namgung Do-young (Foto: Netflix)
Kim Jisoo es la protagonista de la serie coreana "Un novio por suscripción", dirigida por Kim Jung-sik a partir del guion de Namgung Do-young (Foto: Netflix)
Mi-rae (KIm Jisoo) no tiene tiempo para citas románticas debido al estrés del trabajo y otras responsabilidades, pero aceptar asistir a algunas en un mundo virtual en “” (“Boyfriend on Demand” en inglés y “Wolgannamchin” en su idioma original). Al principio solo lo hace por curiosidad, pero poco a poco queda maravillada con todo lo que le ofrece ese lugar y le cuesta marcar las diferencias con el mundo real. Debe trasladar el romance a la realidad. ¿Lo logrará? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie coreana de Netflix?

La comedia romántica, dirigida por Kim Jung-sik a partir del guion de Namgung Do-young, tiene diez episodios, fue producida por las compañías WhyNot Media, Baram Pictures y Kakao Entertainment, y una de las locaciones de grabación fue en Cebú, Filipinas.

Jisoo y Seo In-guk son los protagonistas de “, que cuenta con un reparto conformado por Gong Min-jeung, Kim Ah-young, Park Hae-rin, Ha Young, Han Ga-eul, Seo Kang-joon, Lee Soo-hyuk, Lee Hyun-wook, Lee Jae-wook, Kim Sung-cheol, Lee Sang-yi, Ong Seong-wu, Kim Young-dae, Jay Park y Yoo In-na.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”

1. Jisoo como Seo Mi-rae

Jisoo, cantante, compositora y actriz surcoreana que saltó a la fama como miembro del grupo “Blackpink” y que apareció en series como “Arthdal Chronicles”, “Snowdrop” y “Newtopia”, asume el papel de Seo Mi-rae, una productora de webtoons cansada del trabajo que busca amor en una aplicación. Todo parece maravilloso hasta que las líneas entre su exigente realidad y su romance digital se difuminan.

2. Seo In-guk como Park Kyeong-nam

Seo In-guk, quien ha protagonizado series como “High School King of Savvy”, “Hello Monster”, “Shopping King Louie” y “Death’s Game”, da vida a Park Kyeong-nam, colega y rival de trabajo de Mi-rae. Él se convierte en una pieza clave en el desarrollo emocional de la protagonista.

3. Gong Min-jeung

Gong Min-jeung, conocida por sus papeles en las series “Hometown Cha-Cha-Cha”, “Marry My Husband”, “One Dollar Lawyer”, “Temperature of Love”, “Familiar Wife” y “Sweet Munchies”, también parte del elenco de “Boyfriend on Demand”.

4. Kim Ah-young

Kim Ah-young, que fue parte de series como “The Moment the Heart Shines”, “The Heavenly Idol”, “Welcome to Samdal-ri”, “A Good Day to Be a Dog“, “Miss Night and Day”, “The Judge from Hell” y “Dog Knows Everything”, desempeña un rol clave en la nueva serie coreana de Netflix.

5. Park Hae-rin

Park Hae-rin, que anteriormente apareció en la serie “Encantado de no conocerte”, protagonizada por Lee Jung-jae, también es miembro del elenco de esta nueva comedia romántica.

Estos son los actores que completan el reparto de “Un novio por suscripción”

  • Ha Young
  • Han Ga-eul
  • Seo Kang-joon
  • Lee Soo-hyuk
  • Lee Hyun-wook
  • Lee Jae-wook
  • Kim Sung-cheol
  • Lee Sang-yi
  • Ong Seong-wu
  • Kim Young-dae
  • Jay Park
  • Yoo In-na
¿DE QUÉ TRATA “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Mi-rae, una productora de webtoons exhausta, se suscribe a un servicio de simulación de citas virtuales para vivir las citas de sus sueños… Ella se ha acostumbrado a una vida sin amor en medio de una realidad extremadamente ajetreada, pero todo cambia cuando inesperadamente adquiere un dispositivo de ‘Boyfriend on Demand’ y entra en un mundo virtual, donde se embarca en una serie de citas con hombres imposiblemente perfectos.

¿CÓMO VER “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

