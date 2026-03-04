Mi-rae (KIm Jisoo) no tiene tiempo para citas románticas debido al estrés del trabajo y otras responsabilidades, pero aceptar asistir a algunas en un mundo virtual en “Un novio por suscripción” (“Boyfriend on Demand” en inglés y “Wolgannamchin” en su idioma original). Al principio solo lo hace por curiosidad, pero poco a poco queda maravillada con todo lo que le ofrece ese lugar y le cuesta marcar las diferencias con el mundo real. Debe trasladar el romance a la realidad. ¿Lo logrará? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie coreana de Netflix?
La comedia romántica, dirigida por Kim Jung-sik a partir del guion de Namgung Do-young, tiene diez episodios, fue producida por las compañías WhyNot Media, Baram Pictures y Kakao Entertainment, y una de las locaciones de grabación fue en Cebú, Filipinas.
Jisoo y Seo In-guk son los protagonistas de “Un novio por suscripción”, que cuenta con un reparto conformado por Gong Min-jeung, Kim Ah-young, Park Hae-rin, Ha Young, Han Ga-eul, Seo Kang-joon, Lee Soo-hyuk, Lee Hyun-wook, Lee Jae-wook, Kim Sung-cheol, Lee Sang-yi, Ong Seong-wu, Kim Young-dae, Jay Park y Yoo In-na.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”
1. Jisoo como Seo Mi-rae
Jisoo, cantante, compositora y actriz surcoreana que saltó a la fama como miembro del grupo “Blackpink” y que apareció en series como “Arthdal Chronicles”, “Snowdrop” y “Newtopia”, asume el papel de Seo Mi-rae, una productora de webtoons cansada del trabajo que busca amor en una aplicación. Todo parece maravilloso hasta que las líneas entre su exigente realidad y su romance digital se difuminan.
2. Seo In-guk como Park Kyeong-nam
Seo In-guk, quien ha protagonizado series como “High School King of Savvy”, “Hello Monster”, “Shopping King Louie” y “Death’s Game”, da vida a Park Kyeong-nam, colega y rival de trabajo de Mi-rae. Él se convierte en una pieza clave en el desarrollo emocional de la protagonista.
3. Gong Min-jeung
Gong Min-jeung, conocida por sus papeles en las series “Hometown Cha-Cha-Cha”, “Marry My Husband”, “One Dollar Lawyer”, “Temperature of Love”, “Familiar Wife” y “Sweet Munchies”, también parte del elenco de “Boyfriend on Demand”.
4. Kim Ah-young
Kim Ah-young, que fue parte de series como “The Moment the Heart Shines”, “The Heavenly Idol”, “Welcome to Samdal-ri”, “A Good Day to Be a Dog“, “Miss Night and Day”, “The Judge from Hell” y “Dog Knows Everything”, desempeña un rol clave en la nueva serie coreana de Netflix.
5. Park Hae-rin
Park Hae-rin, que anteriormente apareció en la serie “Encantado de no conocerte”, protagonizada por Lee Jung-jae, también es miembro del elenco de esta nueva comedia romántica.
Estos son los actores que completan el reparto de “Un novio por suscripción”
- Ha Young
- Han Ga-eul
- Seo Kang-joon
- Lee Soo-hyuk
- Lee Hyun-wook
- Lee Jae-wook
- Kim Sung-cheol
- Lee Sang-yi
- Ong Seong-wu
- Kim Young-dae
- Jay Park
- Yoo In-na
¿DE QUÉ TRATA “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Mi-rae, una productora de webtoons exhausta, se suscribe a un servicio de simulación de citas virtuales para vivir las citas de sus sueños… Ella se ha acostumbrado a una vida sin amor en medio de una realidad extremadamente ajetreada, pero todo cambia cuando inesperadamente adquiere un dispositivo de ‘Boyfriend on Demand’ y entra en un mundo virtual, donde se embarca en una serie de citas con hombres imposiblemente perfectos.”
¿CÓMO VER “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?
“Un novio por suscripción” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
