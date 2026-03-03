Cansada por las exigencias del trabajo, la productora de webcómics Mi-rae (Jisoo) se suscribe a un programa de simulación de citas para evadir la realidad y vivir el romance perfecto en “Un novio por suscripción” (“Boyfriend on Demand” en inglés y “Wolgannamchin” en su idioma original), comedia romántica coreana de Netflix escrita por Namgung Do-young y dirigida por Kim Jung-sik. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, lista de miembros del reparto y más.

Jisoo y Seo In-guk son los protagonistas de esta serie que originalmente fue desarrollada para su emisión en MBC, pero adquirida por la plataforma de streaming de la N roja como producción original. Parte del rodaje se realizó en Cebú, Filipinas.

“Un novio por suscripción” también cuenta con las actuaciones de Gong Min-jeung, Kim Ah-young, Park Hae-rin, Ha Young, Han Ga-eul, Seo Kang-joon, Lee Soo-hyuk, Lee Hyun-wook, Lee Jae-wook, Kim Sung-cheol, Lee Sang-yi, Ong Seong-wu, Kim Young-dae, Jay Park y Yoo In-na.

Seo Mi-rae (Kim Jisoo) disfrutando de una de sus citas virtuales en la serie coreana "Un novio por suscripción" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Mi-rae, una productora de webtoons exhausta, se suscribe a un servicio de simulación de citas virtuales para vivir las citas de sus sueños… Ella se ha acostumbrado a una vida sin amor en medio de una realidad extremadamente ajetreada, pero todo cambia cuando inesperadamente adquiere un dispositivo de ‘Boyfriend on Demand’ y entra en un mundo virtual, donde se embarca en una serie de citas con hombres imposiblemente perfectos.”

Por lo que he visto en el tráiler, debido al trabajo y otras responsabilidades, Mi-rae asegura que no tiene tiempo para citas románticas, pero decide probar un invento revolucionario. Aunque al inicio solo la motiva la curiosidad, poco a poco empieza a creer en el romance que ese mundo virtual le ofrece. ¿Podrá encontrar el amor en el mundo real?

¿CÓMO VER “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

“Un novio por suscripción” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BOYFRIEND ON DEMAND”

ACTORES Y PERSONAJES DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”

Jisoo como Seo Mi-rae

Seo In-guk como Park Kyeong-nam

Gong Min-jeung

Kim Ah-young

Park Hae-rin

Ha Young

Han Ga-eul

Seo Kang-joon

Lee Soo-hyuk

Lee Hyun-wook

Lee Jae-wook

Kim Sung-cheol

Lee Sang-yi

Ong Seong-wu

Kim Young-dae

Jay Park

Yoo In-na

Park Kyeong-nam (Seo In-guk) hablando con Seo Mi-rae (Jisoo) en una escena de la serie coreana "Un novio por suscripción" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

“Un novio por suscripción”, producida por las compañías WhyNot Media, Baram Pictures y Kakao Entertainment, tiene diez episodios.

