Quienes ya vieron “Another Simple Favor” (en español: “Otro pequeño favor”), que se estrenó el 1 de mayo de 2025 en Amazon Prime Video, de seguro se están preguntando si habrá una tercera película que siga los pasos de Stephanie Smothers y Emily Nelson; y no es para menos, ya que el final de la cinta deja abierta la posibilidad de una continuación. ¿Será posible esto o simplemente es un anhelo de todos los seguidores de esta comedia negra? A continuación, la respuesta.

Antes te adelantamos que daremos un spoiler del filme dirigido por Paul Feig y protagonizado por Anna Kendrick y Blake Lively.

Emily se casa con un empresario italiano en una extravagante boda en "Otro pequeño favor" (Foto: Feigco Entertainment / Lionsgate / Amazon MGM Studios) ×

“UN PEQUEÑO FAVOR”, ¿TENDRÁ UNA TERCERA PELÍCULA?

Para ello, debemos retomar el final de “Another Simple Favor” cuando la suegra de Emily le pide un pequeño favor a su nuera. No olvidemos que Portia descubrió la farsa que armó la protagonista al hacer que su hermana Charity se haga pasar por ella para que no vaya a la prisión por sus crímenes. Entonces, ¿qué le solicita? Se insinúa que la mujer, madre de un gánster italiano fallecido, le pedirá que se haga cargo del negocio familiar.

Debido a que el filme tiene un final abierto, el que menos se ha puesto a pensar e incluso imaginar a Emily siendo más extravagante como jefa de una mafia italiana. Pero ¿qué dice el director? Paul Feig señaló que prepararon la historia para que tenga continuidad. “Siempre me gusta tener esa puerta abierta, por así decirlo. ¿Quién sabe? Ya veremos qué tal le va a la película y todo eso”, señaló en entrevista con Decider.

Entonces, como “A Simple Favor” aún no ha recibido luz verde, el equipo esperará qué tan buena recepción tenga en la plataforma de streming para ver la posibilidad de una tercera película. De darse el caso, Feig no dudó en señalar que la dirigiría nuevamente, además de mostrarse satisfecho por el trabajo de las dos actrices protagonistas.

En otra entrevista con Entertainment Weekly, el director reconoció que aunque ha evitado hacer la continuación de producciones, ahora no duda en hacerlo. “Todo está ahí listo para ser recogido. Mira, aunque no me gusta hacer secuelas y las he evitado, no tengo ninguna regla contra las tres secuelas. Hay mucha más diversión con estos personajes y ver en qué pueden meterse y cómo pueden salir de ello”, dijo.

A pesar de que se necesita la confirmación de una tercera película de “A simple favor”, de recibir la aprobación llegaría para finales de 2026 o inicios de 2027.

Blake Lively como Emily Nelson y Anna Kendrick como Stephanie Smothers en la película "Otro pequeño favor" (Foto: Amazon Prime Video) ×

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí