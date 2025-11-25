Dos ladrones novatos, Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) comparten el mismo objetivo de Nochebuena: robar la tienda departamental más famosa de Londres, así que se ven obligados a trabajar en equipo en “Un robo muy navideño” (“Jingle Bell Heist” en su idioma original). En medio de su misión surgen sentimientos y secretos que ponen en riesgo el atraco. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la nueva comedia romántica de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La producción de la película, dirigida por Michael Fimognari (“To All the Boys: P.S. I Still Love You”) a partir del guion de Abby McDonald (“Bridgerton”) y Amy Reed (“Diary of a Future Presiden”t), comenzó en diciembre de 2023, mientras que la fotografía principal se llevó a cabo en Londres. Este divertido largometraje tiene una duración de 96 minutos.

Olivia Holt y Connor Swindells son los protagonistas de “Un robo muy navideño”, que también cuenta con las actuaciones de Lucy Punch, Peter Serafinowicz, Poppy Drayton, Michael Salami, Mariah Louca y Chyna-Rose Frederick. Entonces, ¿quién es quién en la nueva comedia navideña de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”

1. Olivia Holt como Sophie

Olivia Holt, quien protagonizó la serie “Kickin”, la película “Girl vs. Monster”, la serie “I Didn’t Do It”, “Cloak & Dagger”, “Spider-Man”, “Runaways” y “Cruel Summer”, da vida a Sophie, quien se mudó de Filadelfia a Londres para cuidar a su madre. Tiene dos trabajos para pagar el tratamiento de su madre. Cuando se entera de que el seguro no cubrirá la cirugía de su madre, decide robarle a su horrible jefe.

Olivia Holt interpreta a Sophie y Connor Swindells interpreta a Nick O'Connor en la comedia romántica "Un robo muy navideño" (Foto: Netflix)

2. Connor Swindells como Nick O’Connor

Connor Swindells, recordado por su papel de Adam Groff en la comedia dramática de Netflix “Sex Education” y por producciones como “One SAS: Rogue Heroes”, “The Vanishing”, “Emma”, “Barbarians” y “Barbie”, asume el rol de Nick O’Connor, un ex consultor de seguridad convertido en técnico telefónico. Se une a Sophie para conseguir fondos y cuidar de su hija tras su reciente divorcio.

Nick O'Connor (Connor Swindells) se une a Sophie (Olivia Holt) en su plan de robo de la comedia romántica "Un robo muy navideño" (Foto: Netflix)

3. Peter Serafinowicz como Maxwell Sterling

Peter Serafinowicz, conocido como la voz de Darth Maul en “Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma”, Pete en “Shaun of the Dead”, Garthan Saal en “Guardianes de la Galaxia”, la voz de Big Daddy en “Sing” y “Sing 2”, el Sommelier en “John Wick: Capítulo 2” y Spitelout en el remake de acción real “Cómo entrenar a tu dragón”, interpreta a Maxwell Sterling, el abusivo jefe de Sophie.

Peter Serafinowicz asume el papel de Maxwell Sterling y Olivia Holt asume el papel de Sophie en la comedia romántica "Un robo muy navideño" (Foto: Netflix)

4. Lucy Punch como Cynthia

Lucy Punch, que ha aparecido en “Ella Enchanted”, “Hot Fuzz”, “You Will Meet a Tall Dark Stranger”, “Dinner for Schmucks”, “Into the Woods”, “Bad Teacher”, “Motherland”, “Amandaland” y “A Series of Unfortunate Events”, da vida a Cynthia en “Un robo muy navideño”. Se trata de la esposa de Maxwell.

Lucy Punch da vida a Cynthia, la esposa de Maxwell, en la comedia romántica "Un robo muy navideño" (Foto: Netflix)

5. Poppy Drayton como Brianna

Poppy Drayton, que fue parte de series como “When Calls the Heart”, “Downton Abbey”, “Father Brown”, “Midsomer Murders”, “Plebs Cordelia”, “The Shannara Chronicles”, “Home by Spring” y “Charmed”, da vida a Brianna

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Un robo muy navideño”:

Michael Salami como Ralph

Mariah Louca como Lori

Chyna-Rose Frederick como Matilda

Belal Sabir como Ali Zafar

Ed Kear como Eddie

James Dryden como Leo Stein

Ada Player como Lilly

Elizabeth Bower

Calum Sivyer

Pierre Bergman

Diane Spencer

Alara-Star Khan como Maddie

Guy Robbins

Bilal Khan

Natasha Joseph como Rita

Stuart Whelan

¿DE QUÉ TRATA “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Un robo muy navideño”, “Sophia (Olivia Holt), una perspicaz dependienta, y Nick (Connor Swindells), un reparador en horas bajas, son unos ladrones novatos con la vista puesta en el mismo objetivo de Nochebuena: atracar los grandes almacenes más famosos de Londres. Obligados a establecer una incómoda alianza, a medida que afloran secretos y crecen los sentimientos entre ellos, Sophia y Nick ponen en riesgo tanto su relación como el golpe.”

¿CÓMO VER “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”?

“Un robo muy navideño” se estrenará el miércoles 26 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

