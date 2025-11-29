Una película en el que vemos a dos trabajadores sin suerte unirse para cometer un gran atraco en una lujosa tienda de Londres durante la Nochebuena es lo que nos presenta “Un robo muy navideño”. Si estás pensando que se trata de un filme cargado de acción, donde los disparos y enfrentamientos estarán a la orden del día, te comentamos que no es tanto así, pues se trata de una comedia romántica, en el que los personajes principales comenzarán a sentir atracción mientras cumplen su misión. Uno de los protagonistas es Connor Swindells, quien interpreta a Nick O’Connor, un ex consultor de seguridad convertido en técnico telefónico que se une a Sophie para conseguir fondos y cuidar de su hija tras su reciente divorcio. Como su papel cautiva a los televidentes, te doy a conocer en qué otras producciones puedes verlo.

“BARBIE” (Película)

En la película “Barbie” (2023), Connor Swindells dio vida a Aaron Dinkins, un joven empleado/becario de Mattel que forma parte del grupo de trabajadores del mundo real que interactúan con Barbie cuando ella llega a la empresa.

En la trama, es él quien detecta y le avisa al CEO de la compañía que una Barbie se escapó al mundo real, lo que desata la persecución.

“LOS HOMBRES DEL S.A.S” (Serie)

En la serie “Los hombres del S.A.S.” (2022-2024), Connor Swindells interpreta a David Stirling, el oficial británico que idea y lidera la creación de esta unidad especial durante la Segunda Guerra Mundial.

Es el “cerebro” del comando. Se trata de un aristócrata inconforme que, tras fallar un salto en paracaídas y frustrarse con la manera tradicional de hacer la guerra, propone usar pequeños grupos altamente móviles para sabotear aeródromos y líneas de suministro enemigas detrás del frente.

“SEX EDUCATION” (Serie)

En “Sex Education”, Connor Swindells interpreta a Adam Groff, el hijo del director del instituto Moordale. Su papel empieza como el matón del colegio, pero con el tiempo se convierte en uno de los personajes que más evoluciona a través de su relación y proceso de aceptación con Eric.

Las escenas que más marcan su redención en la trama son las que muestran cuando deja de ser un agresor reactivo para convertirse en alguien vulnerable, responsable y capaz de amar sin violencia.

“WILLIAM TELL” (Película)

En la película “William Tell” (2024), Connor Swindells interpreta a Albrecht Gessler, el cruel virrey/recaudador de impuestos austriaco. Es quien lo obliga a disparar a la manzana sobre la cabeza de su hijo, desencadenando la rebelión.

Su papel en el filme fue mayoritariamente positivo por los críticos, quienes coincidieron en que fue uno de los puntos fuertes de la trama.

OTRAS PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

“Lockerbie” (serie de 2025)

“Las aventuras de Las aventuras (completamente inventadas) de Dick Turpin” (serie de 2024)

“Scoop” (película de 2024)

“Barbarians” (película de 2021)

“Vigil” (serie de 2021)

“Dodo” (serie de 2021)

“Emma” (película de 2020)

“Keepers: El misterio del faro” (películas de 2018)

